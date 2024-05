Firea, despre vizita la depoul Dudești: Am intrat pe ușa din față, cu capul sus

„Vizita pe care am făcut-o la depoul Dudești, împreună cu premierul Marcel Ciolacu, înainte de Paște, a făcut multă vâlvă în Primăria Capitalei! Oamenii aflați vremelnic la conducerea Capitalei au fost mai interesați de cum am ajuns noi acolo, în loc să se preocupe de nevoile și solicitările angajaților. Am intrat pe ușa din față, cu capul sus, pentru am făcut ceva pentru transportul public bucureștean”, scrie, pe Facebook, Fabriela Firea.

Ea spune că a înnoit fără precedent parcul auto: 400 de autobuze Euro 6 achiziționate și livrate, 130 de autobuze hibrid achiziționate și livrate, a atras finanțare europeană și organizat licitații pentru 100 de tramvaie, 100 de autobuze electrice, 100 de troleibuze.

„Și voi mai face lucruri, ținând cont de opiniile specialiștilor din sistem. Locul unui primar este printre oameni, cu proiecte pentru oameni”, încheie Firea.

(sursa: Mediafax)