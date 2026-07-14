x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică George Simion lansează un nou atac la Nicușor Dan: Este un președinte împiedicat

George Simion lansează un nou atac la Nicușor Dan: Este un președinte împiedicat

de Redacția Jurnalul    |    14 Iul 2026   •   20:00
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
George Simion lansează un nou atac la Nicușor Dan: Este un președinte împiedicat
De ce îl consideră pe Nicușor Dan un „președinte împiedicat”

Liderul AUR George Simion a lansat marți un nou atac la Nicușor Dan, pe care îl numește „președinte împiedicat”.

George Simion a scris marți pe Facebook că președintele Nicușor Dan a spus, din nou, că, dacă vine AUR la guvernare, România va avea probleme economice și de securitate.

„Sunt exact aceleași două minciuni cu care au băgat spaima în români doar ca să îl voteze pe acest nevolnic”, susține liderul AUR.

El arată că nu formațiunea pe care o conduce este responsabilă de dezastrul economic din România și că acest lucru „este rezultatul guvernărilor pe care Nicușor Dan le susține și le încurajează”.

„La fel, impotența statului de a reacționa în fața dronelor care au lovit Galațiul și Constanța este acestui președinte împiedicat și al rataților pe care chiar el i-a impus la butoane”, a adăugat George Simion.

Într-un interviu pentru Știrile ProTV, șeful statului a fost întrebat dacă AUR este luat în calcul pentru o eventuală guvernare: „În opinia mea, nu este un partid pro-occidental și de aici vine blocajul, adică cu toate defectele lor. Totuși, partidele pro-occidentale se străduiesc să facă un guvern fără să aibă nevoie de sprijinul...”.

 

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: george simion nicusor dan
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri