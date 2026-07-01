AUR vrea să-l dea jos pe Nicușor Dan: Au început demersurile oficiale pentru suspendare

Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Național de Conducere (CNC) al AUR, desfășurată miercuri la Alexandria, județul Teleorman. Potrivit comunicatului formațiunii, toți cei 135 de membri ai CNC prezenți la ședință au votat în unanimitate pentru demararea procedurii de suspendare a șefului statului și pentru inițierea dialogului cu celelalte forțe politice în vederea susținerii acestei inițiative.

AUR invocă motive politice și constituționale

În comunicatul transmis după ședință, AUR afirmă că unul dintre motivele care stau la baza demersului este ceea ce partidul descrie drept „excluderea unei părți importante dintre români din luarea deciziilor care privesc viitorul României”. De asemenea, formațiunea susține că președintele Nicușor Dan ar fi refuzat nominalizarea celei de-a doua propuneri de prim-ministru, situație pe care partidul o consideră contrară prevederilor Constituției. Aceste argumente reprezintă poziția oficială exprimată de AUR în comunicatul adoptat de conducerea partidului.

În cadrul aceleiași ședințe, membrii Consiliului Național de Conducere au votat în unanimitate pentru începerea procedurilor privind organizarea alegerilor anticipate. Potrivit comunicatului, AUR susține că este necesară „reîntoarcerea la popor”, prin organizarea unui nou scrutin parlamentar.

Parlamentarii AUR nu vor susține viitorul guvern

Tot miercuri, conducerea partidului a decis că parlamentarii AUR nu vor fi prezenți și nu vor vota niciun guvern al coaliției propus de președintele Nicușor Dan. Formațiunea precizează că această decizie face parte din strategia politică adoptată în urma ședinței extraordinare a Consiliului Național de Conducere.

Procedura de suspendare a președintelui este reglementată de Constituția României și presupune parcurgerea etapelor parlamentare prevăzute de lege, inclusiv votul Parlamentului. În cazul în care Parlamentul aprobă suspendarea, decizia finală aparține cetățenilor, prin referendum.

Mediafax