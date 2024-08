George Simion promite să taie două treimi din funcţiile de primar şi viceprimari

"Susţinem prin Planul Simion şi prin cele 200 de măsuri o eficientizare a administraţiei locale şi centrale. Vom tăia două treimi din funcţiile de primar şi viceprimari. Vom avea 300 de parlamentari, un cabinet de miniştri format din 12 ministere şi maxim 50 de secretari de stat. Nu va exista o localitate unde să avem primar în România dacă nu are 5.000 de locuitori. De la cele peste 3.200 de primării existente în prezent, vom avea 1.141 la nivel de ţară. Lăsăm clădirile actualelor primării care nu vor mai avea primar şi în ele va funcţiona un ghişeu unic pentru lucrul cu cetăţenii care nu au abilităţi digitale", a declarat George Simion, într-o conferinţă de presă.



În privinţa viitorilor candidaţi pentru Parlament, George Simion a arătat că formaţiunea sa a făcut un apel public la specialişti să se alăture AUR.



"Nu am stabilit în niciun judeţ candidaţii. Chiar astăzi am făcut un apel public ca toţi specialiştii să ni se alăture pentru viitorul Parlament şi viitorul Guvern, pentru că fac echipă cele două, pentru că vrem să pregătim oamenii care vor ocupa funcţii de miniştri, de secretar de stat care vor conduce Taromul, Hidroelectrica, Portul Constanţa şi alte societăţi şi companii de stat. Este foarte important să spunem că, spre deosebire de guvernarea PSD-PNL, AUR nu doreşte să vândă Taromul, Portul Constanţa, Hidroelectrica şi nu doreşte ca aceste companii strategice să ajungă în mâna străinilor şi a capitalului străin, aşa cum a ajuns, de exemplu, OMV Petrom", a afirmat George Simion.



În privinţa cursei prezidenţiale, liderul AUR este de părere că va intra în turul al doilea cu candidatul PSD.



"George Simion, candidatul AUR, va intra cel mai probabil în turul doi cu candidatul PSD. Acum şi domnul Geoană este PSD-ist, aşa cum ştim că şi domnul Ciolacu este preşedintele partidului. Îi aşteptăm să se decidă", a mai spus Simion.

Sursa: AGERPRES