Gorghiu, despre comasarea alegerilor din 2024: E perfect constituțional scenariul

„E perfect constituțional scenariul ca aceste alegeri să poată fi comasate. Conform Constituției, doar Parlamentul are acele termene fixe. Cu privire la celelalte alegeri, termenele sunt în legi aflate în vigoare, ca atare analiza pe care colegii din PNL, juriști, colegi cu pregătire în domeniul juridic au făcut-o, este una care înlătură aceatsă temere care există în spațiul public, anume posibilitatea de a comasa alegerile nu ar fi una reală din pricina aspectelor legate de neconstiutționalitate.

Există argumente de natură juridică și constiutțională pentru comasarea alegerilor, există argumente care țin de ce își dorește populația din România, oentru că analiza pe care am făcut-o noi, cel puțin în ultimul timp, sociologic arată că mare parte din populația României își dorește o legitimare serioasă a aleșilor și nu exclud deloc ideea de comasare. Mai rămâne să vedem care este voința liderilor din coaliție, dar voiam să elimin din spațiul public această teză care nu se susține și anume aceea că comsarea alegerilor ar putea fi neconstituțională”, spune Alina Gorghiu.

Ea afirmă că sunt formule care respectă jurisprudența CCR, care respectă Constituția României și deciziile Comisiei de la Veneția cu privire la acest aspect”.

Întrebată ce alegeri ar dori PNL să comaseze, Gorghiu a spus: „ Sunt mai multe scenarii pe care le putem lua în calcul, cred că trebuie să pornim un pic altfel, nu de la ce își dorește PNL, ci de la interesul public”.

„Dacă îți dorești o administrație funcțională în 2024 și nu un blocaj total la nivel de instituții publice, dacă îți dorești ca populația să nu fie obosită cu aproape un an de zile de campanie electorală, dacă îți dorești o prezență semnificativă la vot care să legitimeze aleșii de orice natură ar fi, atunci cred că această temă trebuie să fie foarte serios discutată și să știți că nu mai avem mult timp, pentru că una din condițiile sau din prevederile Comisiei de la Veneția spune că modificările trebuie făcute cu cel puțin un an înainte de producerea exercițiului electoral, motiv pentru care, dacă ne vom hotărî, se pot face până la sfîrșitul acestei sesiuni legislative. Cred că în toamnă va fi târziu să ne apucăm de modificări. Sunt mai multe variante luate în calcul. Orice scenariu este luat în calcul. Noi la PNL nu avem o variantă preferată, dar credem noi, cei de la PNL, că este potrivită ideea de comasare a alegerilor. A avea patru tipuri de alegeri, cu al doilea tur al prezidențiale cinci evenimente de acest fel, ar fi din punctul nostru de vedere nepotrivit. Aici vorbim de o decizie care se va lua într-o direcție sau alta la nivelul coaliței și am convingerea că o vom afla curând, dacă se va pune în practică această decizie a comasării sau nu. Decizia nu e exclusivă a PNL, este a liderilor coaliției”, încheie Gorghiu.

(sursa: Mediafax)