Comparație șocantă la vârful politicii: Sorin Grindeanu îl vede pe Ilie Bolojan ca pe un „nou Liviu Dragnea”

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a fost confruntat, joi seara, la Antena 3, cu o fotografie din 2017, momentul în care PSD îi retrăsese sprijinul, iar el refuzase să demisioneze din funcția de premier.

Întrebat dacă își amintește acel moment, Grindeanu a răspuns scurt: „Evident. Mi-era și greu să uit."

Referitor la întrebarea dacă există o diferență între situația sa din 2017 și cea a lui Ilie Bolojan acum, Grindeanu a spus că diferența este fundamentală. „Eu atunci mă luptam cu un om, Liviu Dragnea, care s-a dovedit după aceea unde a dus România", a declarat el.

Întrebat dacă îl compară pe Bolojan cu Dragnea, Grindeanu a răspuns: „Vedeți altcumva lucrurile?".

A adăugat că actualul premier are 85% încredere negativă și că peste 80% dintre români consideră că duce țara într-o direcție greșită.

Referitor la acuzațiile aduse premierului, Grindeanu a spus că Bolojan „taie toate punțile de dialog". Scopul, în viziunea liderului PSD, ar fi ca după plecarea sa să nu mai existe nicio șansă de construire a unei coaliții pro-europene.

„Tactica asta denotă un soi de iresponsabilitate", a declarat Grindeanu. A adăugat că România poate fi guvernată și fără Bolojan. „Se pot construi autostrăzi și fără ca Elie Bolojan să fie prim-ministru", a spus el.

Întrebat despre alianța dintre PSD și AUR pentru dărâmarea guvernului, Grindeanu a evitat să dezvolte subiectul. A transmis însă un mesaj clar: „Există viață și după ziua de marți. Pentru noi trebuie să fie o viață mai bună."

Liderul PSD a precizat că a înțeles apelul președintelui de dezescaladare a discursului public. „Ați văzut că am evitat să intru în polemici", a afirmat el.

Grindeanu exclude orice demisie de onoare dacă pică Guvernul

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a mai declarat la Antena 3 CNN că este dispus să își dea demisia din fruntea partidului dacă moțiunea de cenzură nu trece.

Întrebat dacă își dă demisia din funcția de președinte al PSD în cazul în care moțiunea de cenzură eșuează, Grindeanu a evitat un răspuns direct. „O să facem o analiză internă, toate lucrurile sunt pe masă", a spus el.

Referitor la varianta demisiei, Grindeanu a devenit tranșant. „Îmi dau demisia dacă așa se deblochează lucrurile", a declarat el. A adăugat că aceeași întrebare i-a fost adresată și mai devreme. Răspunsul a fost același: „Imediat după ce își dă Ilie Bolojan demisia din funcția de prim-ministru".

Întrebat ce soluție are PSD pentru guvernarea de după moțiune, Grindeanu a răspuns că partidul va merge la consultările de la Cotroceni cu o poziție clară. PSD dorește o coaliție în forma actuală sau apropiată. Nu susține guverne minoritare. Nu face majorități în afara coaliției existente.

„Suntem deschiși la variante care să asigure un guvern majoritar", a declarat Grindeanu. A precizat că PSD va fi probabil primul partid invitat la consultări, datorită numărului de parlamentari.

Referitor la îngrijorările legate de cursul valutar și instabilitatea post-moțiune, Grindeanu a transmis că există soluții.

Cum s-a format frontul comun PSD-AUR pentru moțiunea de cenzură

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat la Antena 3 CNN că negocierea cu AUR pentru moțiunea de cenzură s-a rezumat la o discuție cu George Simion în weekend, în care i-a explicat riscul anihilării reciproce a două moțiuni separate. Simion nu a cerut nimic la schimb, susține Grindeanu.

Întrebat cine a negociat moțiunea de cenzură cu AUR, Grindeanu a respins termenul de negociere. „Nici măcar n-a fost o negociere", a spus el.

Referitor la modul în care s-a ajuns la moțiunea comună, Grindeanu a explicat că a citit intenția AUR de a depune o moțiune separată. A avut apoi o discuție cu George Simion în weekend.

„I-am spus că există riscul anihilării reciproce a celor două moțiuni", a declarat liderul PSD. „Dacă își dorește cu adevărat să dărâme guvernul, trebuie să facem o moțiune comună".

Întrebat dacă Simion a cerut ceva la schimb, Grindeanu a răspuns scurt: „Nu. Absolut nimic". Referitor la informațiile că AUR ar fi cerut PSD să îl ajute să își îmbunătățească imaginea în parteneriatele externe, Grindeanu a negat categoric. „Am spus. Absolut nimic."

Întrebat dacă moțiunea va trece, Grindeanu s-a arătat convins. „Evident", a răspuns el. A precizat că există 254-256 de semnături și că, în absența unor retrageri până în ziua votului, „nu există emoție din acest punct de vedere".

Referitor la scenariul de după căderea Guvernului Bolojan, Grindeanu a exclus varianta unui guvern PSD-AUR. „Nu pot să spun la fiecare cinci minute că nu vom face guvern cu AUR. Nu s-a discutat niciodată", a afirmat el.

Grindeanu ia apărarea AUR: „Dacă vor să dea jos un guvern incompetent, nu sunt extremiști, ci responsabili”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost pus să răspundă cu „da” sau „nu” la întrebarea „AUR este un partid extremist?”. Răspunsul lui Grindeanu a fost evaziv, așa că întrebarea a fost schimbată în „AUR este un partid frecventabil?”. Nici aici nu a dat un răspuns ferm.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, joi seara, la Antena 3 CNN dacă „AUR este un partid extremist”, moderatoarea cerându-i să răspundă cu „da” sau „nu”.

„Nu sunt un om care fuge de răspunsuri. Am văzut înainte de această moțiune comună semnată de parlamentari, PSD-AUR în special, dar la care au venit și alții, tot felul de ziceri dinspre Ilie Bolojan, dinspre Dominic Fritz, dinspre reprezentanței PNL și USR, niște bezele aruncate către cei de AUR în dorința de a-i atrage de partea lor. Nu e treaba mea să fac caracterizări vizavi de un partid sau altul. Ce am făcut eu, împreună cu colegii mei, este următorul lucru: am făcut un demers parlamentar, care s-a dovedit a fi, până acum, unul cu susținere, având în vedere că sunt 254 de semnături strânse pe această moțiune”, a spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu a precizat că nu s-a dat vot la consultare și despre o colaborare cu AUR, dar pentru că și AUR dorea să depună o moțiune de cenzură, s-a considerat că exista riscul ca aceste două moțiuni să se anihileze reciproc.

Moderatoarea a insistat că întrebarea a fost alta, adică dacă „AUr este un partid extremist sau nu”. Președintele PSD a spus că el crede că a răspuns la întrebare.

„Nu fac caracterizări, nici nu fug. E treaba lor”, a mai spus el.

Astfel, pentru că nu a răspuns, moderatoarea a schimbat întrebarea în „AUR este un partid frecventabil?”. Nici de această dată, Grindeanu nu a dat un răspuns cu „da” sau „nu”. El a răspuns: „AUR a fost votat de către cetățenii. E al doilea partid din România. PSD n-a făcut înțelegeri, nici măcar la buget, când era foarte simplu să facem acest lucru. Vă aduceți aminte de pachetul de solidaritate? Vă aduceți aminte de pachetul pentru românii cu venituri mici, și anume pensii în special pentru românii cu dizabilități? Toate aceste lucruri n-au fost finanțate de către guvern. Și atunci, prin pachetul de solidaritate, noi am încercat să corectăm lucrurile în Parlament. Puteam să fac o înțelegere foarte simplă”.

„Deci e frecventabil AUR?”, a instatat moderatoare.

„Nu fac caracterizări”, a răspuns Grindeanu.

.Sorin Grindeanu a fost întrebat, apoi, de ce nu face PSD o majoritate cu AUR, dacă el consideră că este un partid „frecventabil” și este al doilea partid votat în Parlament.

„Cred că ar trebui să pornim de la cauze. Explicațiile pe care le-am dat inclusiv colegilor mei din Partidul Socialist European, inclusiv ieri, când am fost la Paris și am avut întâlnire cu omologa mea, președintea Adunării Naționale, și i-am explicat care este situația politică. Să știți că nu am fi în această situație dacă Ilie Bolojan și-ar fi dat demisia. Într-o țară, și oamenii au înțeles, toți, atâta timp cât i-am retras sprijinul politic, și în Franța, și în Belgea, și în Germania, și peste tot, un prim ministru își dă demisia. În acest moment nu există, nu există o majoritate care să-l susțină. Acest demers este unul parlamentar și nu există niciun fel de înțelegere post-moțiune. Și asta am spus-o și eu, au spus-o și ceilalți semnatari ai acestei moțiuni. Și oricât s-ar încerca să se argumenteze cumva că există această înțelegere, nu există. Am mai spus de asemenea de mai multe ori că îmi doresc ca soluția post-moțiune să fie una în interiorul acestor partide care au format și până acum această majoritate. Asta este ceea ce îmi doresc. De aceea n-am să intru în această capcană pe care o întinde Ilie Bolojan acum, „după mine, potopul”. Dacă el nu mai este prim-ministru, nu mai poate să existe nici o variantă în interior, după logica domniei sale. E fals. Există viață și după Ilie Bolojan prim-ministru”, a mai spus președintele PSD.

(sursa: Mediafax)