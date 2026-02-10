Grindeanu: Pachetul de măsuri referitoare la administraţie va merge înainte, dar în condiţii corecte

El a susţinut că toţi banii din taxele şi impozitele locale trebuie să rămână în comunităţi şi să fie folosiţi pentru investiţii. Grindeanu a subliniat, totodată, că trebuie refăcută relaţia de colaborare între centru şi teritoriu.



"Cheltuirea corectă a banului public, stoparea risipei sau integritatea în funcţia publică nu trebuie să fie lucruri opţionale. Indiferent că suntem de stânga sau de dreapta, acestea sunt lucrurile pe care întreaga societate le cere. Şi aici cred că trebuie să vorbim deschis despre pachetul de măsuri referitoare la administraţie pe care Guvernul urmează să-l aprobe fie prin angajare, fie prin ordonanţă de urgenţă şi sper că observaţi că folosesc termenul de 'măsuri' şi nu de 'reformă', pentru că nu este nicio reformă şi nu ar trebui să fie niciun titlu de glorie în a da oameni afară. Restructurările sunt absolut necesare acolo unde schemele au fost supraîncărcate, dar majoritatea dintre dumneavoastră aţi luat măsuri deja şi aţi făcut reducerile pe care le puteaţi face. (...) Indiferent cât vor încerca unii viteji să minimizeze sacrificiul pe acest altar al reformei, eu vă spun că acest pachet a fost negociat şi închis de vreo două - trei luni de zile şi va merge înainte, dar în condiţii corecte. În primul rând, măsurile vor viza şi administraţia centrală", a transmis Grindeanu.



Potrivit acestuia, era "absolut incorect" ca efortul să fie pus doar pe administraţia locală, deoarece în acest sector "s-a tot tăiat" de-a lungul timpului.



"Este nevoie ca lucrurile să fie corect împărţite între local şi central şi mă bucur că s-a ajuns la un acord din acest punct de vedere. Apoi, vreau să vă spun ferm că nimeni nu se va atinge de fondurile destinate comunelor! Şi, din discuţiile pe care le-am avut cu partenerii de guvernare, punctul nostru de vedere a fost înţeles. Îngheţarea investiţiilor ar fi fost un act de sabotaj economic şi social pe care nu ni-l permitem. Tocmai de aceea trebuie ca investiţiile să continue pentru ca locurile de muncă pentru mediul de afaceri mic şi mijlociu să nu se piardă. De aceea, bugetul de stat trebuie să conţină toate sumele astfel încât alocările pentru restul din PNDL, Programul 'Anghel Saligny', care au generat şi generează cel mai amplu val de investiţii publice în rural din România să continue şi în 2026", a subliniat liderul PSD.



El a evidenţiat că trebuie asigurată "cu prioritate" finanţarea pentru toate programele existente, dar şi pentru finalizarea PNRR.



"În acelaşi timp, vreau să fie foarte clar un aspect: toţi banii din taxele şi impozitele locale trebuie să rămână la dumneavoastră. Dacă oamenii din comunităţile dumneavoastră plătesc mai mult, atunci banii trebuie să se întoarcă acolo şi să fie folosiţi pentru investiţii locale. Repet, din punctul nostru de vedere, acest lucru este obligatoriu, pentru că, altfel, va fi foarte greu ca noi în Parlament să susţinem un buget care nu ţine cont de autorităţile locale. De aceea, în final, vă propun, ca un ultim exerciţiu de sinceritate, să recunoaştem acolo unde am greşit cu toţii, să îndreptăm lucrurile cât mai rapid, să luăm măsurile corecte care se impun, să ne folosim mai mult mintea decât toporul şi să refacem relaţia de colaborare între centru şi teritoriu. Acestea ar trebui să fie obiectivele noastre pentru anul acesta", a menţionat Sorin Grindeanu.