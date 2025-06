Grindeanu, despre discuțiile pentru guvern: În aceste zile s-a discutat un pic șchiop

Sorin Grindeanu a declarat că a luat câteva decizii, „poate cea care era cea mai așteptată, legată de consultarea partidului”.

„Atunci când vom hotărî dacă vom intra sau nu în această formulă de guvernare... am hotărât pașii. Prima oară să discutăm despre proiecte, măsuri, despre ceea ce se dorește a se face în România, pentru români, în următorii ani, și după aceea să supunem toate aceste lucruri votului colegiilor mei. Și sunt bucuros că propunerea pe care am avut-o, cea de a consulta toate comitetele politice județene și anume toți primarii partidului, toți consilierii județeni, toți parlamentarii PSD, în luarea acestei decizii a fost adoptată în unanimitate. Ăsta este un lucru bun, care dă legitimitate eventualei viitoare decizii și de a intra în așteptând decizia finală”, a spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu nu a dat un termen până la care PSD va lua o decizie referitor la intrarea la guvernare.

„Suntem foarte hotărâți să discutăm prima oară aceste lucruri. Dovadă și acele chestiuni legate de program, de proiecte și de lucrurile care au cu adevărat impact asupra vieții românilor, dincolo de participarea sau nu a PSD-ului la guvernare. Dovadă că astăzi am deschis seria consultărilor cu sindicatele. Acum e în continuare în desfășurare această întâlnire. Pare că în aceste zile s-a discutat un pic șchiop, fără a avea și un alt partener social important, și anume sindicatele”, a mai spus Grindeanu.

Potrivit liderului interimar al PSD, partidul va încerca să vină cu măsuri pe care să le agreeze împreună cu sindicatele și discutate cu sindicatele.

„După ce discutăm aceste lucruri și dacă ajungem la un numitor comun, da, putem să ne punem această problemă (...) Toate variantele sunt pe masă (inclusiv rotativa pentru premier - n.r.). Nu discutăm despre funcții deocamdată, am văzut și anumite știri legate de servicii secrete, despre instituții care... Nu se discută despre așa ceva. Vă spun cu toată forța și tăria, nu discutăm despre funcții, discutăm despre programe”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Și în ceea ce privește varianta cu Ilie Bolojan premier, Sorin Grindeanu a spus că „toate variantele sunt pe masă”.

(sursa: Mediafax)