Sorin Grindeanu: Investițiile din infrastructură trebuie să continue într-un ritm rapid

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a discutat marți cu Ciprian Șerban, ministrul social-democrat al Transporturilor despre bugetul necesar pentru anul în curs.

„Astăzi la Ministerul Transporturilor am discutat cu ministrul Ciprian Șerban pe tema bugetului necesar pentru anul acesta! Ca lider al PSD și fost ministru al Transporturilor sunt conștient că investițiile din infrastructură mare trebuie să continue într-un ritm rapid”, a transmis liderul PSD, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Fostul ministru a punctat necesitatea ca bugetul pentru 2026 să aloce sume suficiente pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, avertizând: „Fără bani însă, necesari pentru menținerea ritmului, există riscul major ca aceste investiții să încetinească și chiar să se blocheze”.

Grindeanu a menționat și progresul care se poate realiza în acest sector, declarând: „ Anul acesta este anul în care se pot doborî recorduri la numărul de kilometri dați în circulație. Se poate ajunge la 250 de kilometri, poate chiar peste, de autostradă și drum expres dați în circulație în România. Pentru asta trebuie să se continue munca foarte bună aici la Ministerul Transporturilor și la CNAIR și trebuie să existe finanțare”, amintind că i-a cerut lui Șerban să „ se asigure că plata facturilor se va face constant” pentru a se realiza acest obiectiv.

(sursa: Mediafax)