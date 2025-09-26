Grindeanu: Undă verde pentru hidrocentrala de la Pașcani, așa cum a cerut PSD

x close
de Redacția Jurnalul    |    26 Sep 2025   •   14:45
Sursa foto: Hepta/Sorin Grindeanu

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că avizul dat de Ministerul Mediului pentru hidrocentrala de la Pașcani este „singura decizie rațională și de bun-simț”.

„Undă verde pentru hidrocentrala de la Pașcani, așa cum a cerut #PSD! Mă bucur că ministrul Mediului a luat, într-un final, decizia corectă!”, a spus Grindeanu, care a adăugat că „românii au nevoie de siguranță energetică, nu de dispute sterile și propagandă inutilă”.

Acesta a afirmat și că „deciziile CSAT și programul de guvernare nu sunt facultative și nu țin de ambițiile personale ale nimănui, indiferent de ce funcție ocupă”.

Grindeanu a precizat că PSD va monitoriza „foarte strict” felul în care Ministerul Mediului, „condus de USR”, avizează și finalizarea celorlalte trei hidrocentrale strategice „ pentru sistemul național de securitate energetică”.

„Este nevoie de un proces rapid, pentru că românii așteaptă de la noi soluții concrete și rapide pentru scăderea prețului la energie”, conchide Grindeanu.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat vineri emiterea acordului de mediu pentru hidrocentrala de la Pașcani. Grindeanu declarase, în cadrul dezbaterii moțiunii de cenzură depuse de AUR împotriva Dianei Buzoianu, că PSD va vota împotriva demersului, după ce discutase despre acordarea avizului pentru hidrocentrale.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: hidrocentrala pascani sorin grindeanu psd
