Avertismentul lui Ilie Bolojan în „Le Figaro”: Un divorț UE-SUA ar prăbuși întregul Occident!

Premierul Ilie Bolojan a descris, într-un interviu acordat publicației Le Figaro, că situația economică a României la preluarea mandatului a fost una dificilă, pe fondul deficitului bugetar de 9,3% și a inflației de până la 10%, care au alimentat „un vot antisistem foarte puternic”.

El a arătat că prioritatea Executivului este reducerea deficitului, iar ținta pentru 2026 este de 6,2%.

„Anul trecut a fost 7,7%. Anul acesta vrem să-l reducem la 6,2%. Nu este ușor, dar nu avem de ales”, a afirmat Bolojan pentru Le Figaro.

Întrebat despre reformele întreprinse de Guvern de când a fost învestit, Bolojan a evidențiat reforma pensiilor magistraților, dar și reducerea cheltuielilor administrative.

„A trebuit să acționăm foarte rapid și am adoptat deja mai multe pachete de măsuri. Unele au vizat creșterea veniturilor bugetare, altele reducerea cheltuielilor statului. Una dintre inegalitățile pe care am vrut să le corectăm privea sistemul de pensii al magistraților. În România, judecătorii puteau ieși la pensie la 50 de ani. Am corectat această situație. Am adoptat apoi un pachet de reforme în administrația publică, ceea ce înseamnă reducerea cheltuielilor administrative și decizii de descentralizare”, a explicat Bolojan pentru sursa citată.

Șeful Executivului a menționat și care sunt intențiile Guvernului în viitorul apropiat.

„Dorim să trecem de la un model bazat pe consum la unul bazat mai mult pe producție. Anul acesta am adoptat măsuri pentru a dezvolta sectoarele în care suntem cei mai competitivi. De exemplu, sectorul IT. Vrem de asemenea să întărim producția agricolă. România are și un mix energetic foarte favorabil: suntem printre țările UE cu resurse importante de gaz și petrol. Un alt element important este absorbția fondurilor europene, precum și creșterea cheltuielilor de apărare prin integrarea în lanțul valoric al industriei europene de apărare”, a subliniat premierul.

Războiul din Ucraina, izbucnit în 2022, a fost menționat de Bolojan ca fiind o provocare pentru securitatea României. Acesta a subliniat necesitatea consolidării flancului estic al NATO.

„Vecinătatea este o provocare majoră: războiul din Ucraina durează de patru ani dacă luăm în calcul a doua invazie. Atacurile rusești au redus încrederea în previzibilitatea Rusiei. Pentru noi este important ca frontiera estică a UE să fie sigură”, a mai afirmat premierul în cadrul interviului.

Întrebat dacă este îngrijorat de ideea că NATO sau UE ar putea dispărea, Bolojan a subliniat că „UE poate rămâne competitivă doar dacă rămâne unită”. În plus, el a subliniat că o ruptură între UE și SUA ar avea consecințe negative.

„Statele Unite pot lua decizii pe care le consideră legitime în ceea ce privește politica lor într-o anumită regiune a lumii. (…) Statele Unite au fost și sunt în continuare un scut major pentru Europa, mai ales pentru Europa de Est. Considerăm că prezența americană în cadrul NATO rămâne crucială. Statele Unite au, de asemenea, nevoie de Uniunea Europeană. Mi-e greu să-mi imaginez lumea occidentală fără binomul Statele Unite-Europa, chiar dacă uneori există moduri diferite de a gândi. (…) Consider că o ruptură politică între UE și America ar fi o catastrofă pentru întreaga lume occidentală”, a conchis Bolojan.

