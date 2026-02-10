Ilie Bolojan: „PNL nu trebuie să se userizeze, dar nici să se pesedizeze”

Premierul Ilie Bolojan a vorbit luni seara, la Digi24, despre disputele interne din Partidul Național Liberal și despre acuzațiile venite din partea unor colegi de partid. Șeful Guvernului a explicat că discuțiile din partid au avut legătură cu nevoia de reformă și performanță.

Întrebat despre așa-numitul „puci” din interiorul PNL, Ilie Bolojan a respins ideea unor conflicte generate de actul de guvernare.

Premierul a spus că tensiunile au apărut din dorința de reînnoire a partidului.

„Discuțiile din interiorul PNL au fost generate nu de politici guvernamentale, ci de aspecte care țin de reînnoirea partidului și de înlocuirea unor organizații și a unor colegi care nu au făcut performanță”, a spus Bolojan.

Premierul a explicat că performanța trebuie să fie criteriul principal în orice organizație, fie că este vorba de un partid, un minister sau o instituție publică.

„Dacă vrem ca într-o organizație să performezi, trebuie să-i susții pe cei mai buni oameni care ocupă pozițiile de decizie”, a adăugat el.

Exemplul oferit de Ilie Bolojan a fost rezultatul alegerilor din București, unde PNL l-a susținut pe Ciprian Ciucu.

„Să susținem cel mai bun candidat pe care l-am avut, în persoana domnului Ciprian Ciucu, care, beneficiind de munca depusă la primărie și de încrederea bucureștenilor, a fost ales primarul general”, a precizat premierul.

Ilie Bolojan a recunoscut că o parte dintre colegii vizați de schimbări nu au fost de acord să facă un pas în lateral, deși statutul partidului prevede acest lucru pentru cei cu rezultate slabe.

„Am dorit să facem aceste schimbări și o parte dintre colegii care erau în cauză nu au dorit să facă un pas în lateral, deși prevederile din statut spun clar acest lucru”, a explicat el.

„Cetățenii din România nu sunt interesați de acest tip de aspecte, ei sunt interesați de problemele importante pe care le are țara”, a spus Bolojan

În ceea ce privește acuzațiile vicepreședintelui PNL Hubert Thuma, care i-a reproșat lipsa susținerii pentru Crin Antonescu la alegerile prezidențiale, Ilie Bolojan a respins ideile.

„Românii sunt cei care au hotărât cine a intrat în turul al doilea și cine a câștigat alegerile prezidențiale și trebuie să le respectăm acest vot”, a declarat premierul.

„Eram într-o poziție de președinte interimar, fără legitimitatea unui vot popular, într-un context foarte tensionat”, a explicat Bolojan, spunând că speculațiile ulterioare nu au „niciun fundament real”.

Ilie Bolojan a răspuns și acuzațiilor privind așa-numita „userizare” a PNL, după ce i s-a reproșat că s-ar fi înconjurat la Palatul Victoria de membri USR sau REPER.

„Am căutat întotdeauna să mă înconjor cu profesioniști și toți colegii pe care i-am nominalizat am căutat să stăpânească domeniul în care lucrează”, a afirmat premierul.

„PNL nu trebuie nici să se userizeze, dar nici să se pesedizeze. Trebuie să rămână un partid care contribuie la modernizarea României, care păstrează tradițiile și susține oamenii care muncesc în țara asta”, a mai declarat premierul.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)