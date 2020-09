Ingrid Iordache, radiografia dezastrului de pe piața muncii: Dacă nu este oprit, România va avea de suferit mult timp de acum încolo

Pe piața muncii este un dezastru, spune Ingrid Iordache, liderul Clubului Tinerilor Umaniști. Într-o postare pe rețelele de socializare, Ingrid Iordache arată că, așa cum sunt cifrele prezentate de Ministerul Muncii, un număr uriaș de români a rămas fără o sursă de venit în ultimele cinci luni, iar șomajul este într-o creștere alarmantă.

„Dezastrul de pe piața muncii, conform datelor de la ministerul Muncii!

• 1.624.831 de contracte suspendate în perioada martie - august;

• 1.303.446 de persoane aveau un singur loc de munca, iar în aceeași perioadă au rămas fără o sursă de venit;

• 321.385 de persoane aveau mai multe joburi si au rămas cu un singur job.

Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, evoluția contractelor de muncă suspendate este zguduitoare. Sute de mii de contracte de munca suspendate in fiecare luna, din martie pana in august, ajungându-se la cifra de 1.624.831. Evoluția contractelor de munca suspendate, sunt rezultatul guvernării defectuoase si lipsa de interes a acestora fata de cetățeni!

Dintre angajații care mai iau somaj tehnic sunt un număr de 222.248 de persoane, din organizarea evenimentelor, muzee, piscine/locuri de joacă, restaurante/cafenele. Șomajul, astfel, este in crestere accelerată de 5.7% (in iulie) 283.939 de persoane cu 23.272 de persoane mai multe faţă de cel de la finele lunii anterioare. Rata somajului având astfel șanse uriașe să ajungă până la 7%, până la finalul anului. Acest dezastru trebuie sa se oprească cât mai repede, ori altfel România nu își va mai reveni in mulți ani de astăzi înainte!”, scrie Ingrid Iordache pe Facebook.