Kelemen Hunor exclude o nouă coaliție: Anunțul liderului UDMR după discuțiile cu Nicușor Dan

„La consultările cu domnul președinte Dan, am prezentat trei variante. A patra n-am mai prezentat-o, adică refacerea coaliției vechi. Am zis că nu mai este cazul, am pierdut orice speranță”, a declarat Kelemen Hunor, după consultările de la Cotroceni.

Liderul UDMR i-a prezentat președintelui trei variante pentru formarea viitorului executiv, două formule minoritare și refacerea coaliției PSD, PNL, UDMR și Minoritățile Naționale.

„Sunt două variante pentru guvern minoritar. Prima variantă este un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, susținut transparent pe bază de înțelegere de PSD. Dar am înțeles că domnul Grindeanu a exclus această variantă. A doua variantă de guvern minoritar, guvern monocolor PSD, susținut de PNL și UDMR. Și, bineînțeles, tot grupul PNL, inclusiv cei care au făcut parte și au votat guvernul Veștea, fiindcă altfel nu iese la socoteală, plus minoritățile etnice, tot pe bază de înțelegere de susținere parlamentară”, susține Kelemen Hunor.

Despre refacerea formulei PSD, PNL, UDMR, Minorități, președintele a spus că varianta necesita compromisuri politice din partea tuturor grupărilor implicate.

„A treia variantă ar fi un guvern cu o majoritate foarte, foarte subțire. Dar asta ar însemna, iarăși, o renunțare la orgolii, ego-uri mai puține și înțelepciune mai multă. Adică acel guvern, acea coaliție care a funcționat până în 2025 iunie, PSD, PNL, UDMR, plus grupul minorităților, asta ar asigura o stabilitate mai bună și o posibilitate de a pune în aplicare tot ce ne așteaptă în acest an, inclusiv bugetul anului 2027”, a spus președintele UDMR.

Kelemen a subliniat că orice variantă de guvernare trebuie să pornească de la un acord politic între partidele parlamentare înainte de desemnarea unui premier.

„Am văzut ce se întâmplă când este nominalizat un om și dorește să formeze o majoritate, spațiul de manevră se schimbă. Prima dată partidele trebuie să se înțeleagă. Dacă vorbim de o subțire parlamentară, indiferent dacă e vorba de un guvern minoritar, de un fel sau de un alt fel, sau un guvern cu o majoritate extrem de mică, trebuie un acord politic și, bineînțeles, după ce există acest acord politic, se poate închide procedura relativ repede, până la începutul săptămânii viitoare”, conchide Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor propune procedura Vatican pentru formarea noului guvern

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a propus procedura Vatican pentru formarea guvernului de la București. Închidem sala și când iese fumul alb deschidem sala, a explicat liderul UDMR la finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni.

Declarația a fost făcută marți de la Palatul Cotroceni. Kelemen Hunor a susținut că din punctul său de vedere există trei variante de guvernare. Prima este un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, susținut transparent pe bază de înțelegere de PSD, variantă respinsă deja de social-democrați. A doua variantă este un guvern monocolor și minoritar PSD, susținut de PNL-USR-UDMR.

A treia variantă avansată de liderul UDMR este un guvern cu o majoritate subțire construit pe structura fostei coaliții PSD, PNL-USR-UDMR-grupul minorităților.

„Oricare dintre aceste variante trebuie începute cu un acord politic între partidele parlamentare, înainte de nominalizarea unui premier” a punctat Kelemen Hunor.

El a spus că președintele Nicușor Dan ar putea să procedeze diferit și să aștepte ca partidele să negocieze între ele. Aș face invers, a spus Kelemen Hunor, sugerând că Nicușor Dan ar putea aștepta până joi pentru a face o nouă nominalizare pentru funcția de premier.

Aplicăm procedura Vatican, a mai spus Kelemen Hunor care a explicat ce presupune aceasta: „Închidem sala și când iese fumul alb deschidem sala”.

Președintele Nicușor Dan a convocat marți noi consultări cu partidele politice pentru desemnarea unui premier care să poată strânge o majoritate de învestire în Parlament.

(sursa: Mediafax)