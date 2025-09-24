Kelemen Hunor dezvăluie o discuție tensionată în coaliție

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a avertizat că un vot PSD pe moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului ar reprezenta „o fractură uriașă în coaliție”.

Referitor la tensiunile din coaliție legate de hidrocentrala de la Pașcani, Kelemen a confirmat discuțiile dificile: „Într-adevăr a venit doamna ministru ieri la ședința coaliției, spre sfârșitul ședinței. A fost o discuție tensionată, hai să spunem așa. Cu doamna ministru și PSD”.

Întrebat despre acordul privind hidrocentrala în schimbul votului pe moțiune, vicepremierul a declarat că nu cunoaște acest lucru, dar a susținut finalizarea investițiilor: „Acele zone nu mai pot fi refăcute, trebuie finalizate, din punctul meu de vedere, acele investiții. România are nevoie de producție de energie”.

În privința amenințării USR de a părăsi guvernarea dacă PSD votează moțiunea, Kelemen a răspuns: „Eu nu cred că vom ajunge în această situație, dar orice vot pe o moțiune simplă sau o moțiune de cenzură, într-adevăr, înseamnă o fractură uriașă în coaliție”.

Întrebat, mai departe, dacă în coaliție PSD se ceartă cu USR, Bolojan amenință cu demisia, iar Kelemen încearcă să-i împăce, președintele UDMR a răspuns: „Nu, deci Bolojan nu mai amenință cu demisia. Eu cred că, și sunt convins că are înțelepciunea necesară. O dată a mers. A doua oară nimeni nu te mai oprește. A doua oară îți pierzi tu credibilitatea”.

Despre funcționarea coaliției, Kelemen a explicat că discuțiile sunt normale: „Sunt patru formațiuni politice plus grupul minorităților naționale, asta înseamnă cinci oameni la masă. Sigur că apar discuții”.

