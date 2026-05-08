x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Kelemen Hunor susține că moțiunea PSD-AUR a creat o criză, nu o soluție

Kelemen Hunor susține că moțiunea PSD-AUR a creat o criză, nu o soluție

de Redacția Jurnalul    |    08 Mai 2026   •   20:45

Kelemen Hunor avertizează că România are 116 zile până la închiderea PNRR și că finanțarea țării devine mai scumpă după căderea guvernului Bolojan prin moțiunea PSD-AUR.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a reacționat vineri din nou la criza politică. A avertizat că instabilitatea politică amenință accesarea fondurilor europene din PNRR și agravează criza bugetară a României.

„PSD și AUR au răsturnat împreună guvernul condus de Ilie Bolojan. Cu toate acestea, nu au rezolvat nicio problemă, ci au creat una nouă", a transmis Kelemen Hunor.

Liderul UDMR atrage atenția că mai sunt 116 zile până la închiderea PNRR. Dacă România nu înregistrează progrese în acest interval, va pierde miliarde de euro din fonduri europene. „Bani care vor lipsi din trezoreria României și din proiectele de dezvoltare", a subliniat Hunor.

Deficitul bugetar nu mai poate fi amânat, iar încrederea investitorilor în România a fost deja zdruncinată. Consecința directă este că finanțarea țării devine din ce în ce mai scumpă, restrângând toate deciziile economice.

Hunor a precizat că UDMR a comunicat clar poziția sa în toate întâlnirile recente. Prima condiție este verificarea dacă fosta majoritate pro-europeană - PSD, PNL, USR, UDMR și fracțiunea minoritară - se poate reconstitui.

A doua condiție vizează calitățile viitorului premier.

„Avem nevoie de un candidat la funcția de prim-ministru care să fie pregătit profesional, credibil din punct de vedere politic și capabil să gestioneze simultan criza politică, guvernamentală și bugetară", a declarat Hunor, adăugând că acesta nu trebuie să fie perceput ca rival de nicio personalitate politică.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: kelemen hunor mesaj PNRR
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri