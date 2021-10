Kelemen Hunor: UDMR nu va participa la vot. Am fi ipocriți

UDMR nu va participa la vot, a anunțat Kelemen Hunor: „Am fi ipocriți dacă am spune că până în septembrie am fost colegi și cu câțiva dintre dvs. chiar colegi buni, dar pe 20 octombrie am devenit adversari și votăm împotriva voastră”.

„UDMR nu va participa la vot. Am fi ipocriți dacă am spune că până în septembrie am fost colegi și cu câțiva dintre dvs. chiar colegi buni, dar pe 20 octombrie am devenit adversari și votăm împotriva voastră. Ca să fim consecevnți, pentru noi rămâne această soluție - să fim prezenți și să nu participăm la vot și, în același timp, să vă spunem că sunteți așteptați la dialog la căutarea unor soluții împreună, nu separat”, a spus Kelemen Hunor.

Liderul Uniunii a criticat anterior USR.

„Acum un an nu am promis conflicte interminabile, instabilitate și haos social. (...) Dar de câteva săptămâni, majoritatea clasei politice oferă doar scandal, circ, nesiguranță, instabilitate. Vedem argumente fără coerență și logică, atitudine duplicitară și balet politic inutil. (...) Discutăm despre un cabinet care nu are susținere parlamentară, dar ține morțiș să demonstreze că, de fapt, este victima celorlalți. Ați avut guvernarea alături de noi. Nu era o coaliție perfectă, dar a fost o construție poate singura posibilă acum un an de zile. (...) Ați vut guvernarea, ați avut o coaliție la care ați renunțat. V-ați baricadat în propriile voastre certitudini. Ați dărâmat un guvern. Azi cereți votul foștilor aliați. Ați cam rămas singuri. Ați veți pica acest test”, a afirmat Kelemen.

(sursa: Mediafax)