Kelemen Hunor, la finalul şedinţei coaliţiei: Este o victorie pentru persoanele vulnerabile

Întrebat la finalul şedinţei, care a avut loc în biroul preşedintelui Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, dacă decizia luată reprezintă o victorie pentru PSD, el a răspuns: "Nu, este o victorie pentru persoanele vulnerabile".



Chestionat ce se întâmplă cu CASS-ul, dacă va mai fi un amendament la buget, liderul UDMR a explicat că trebuie să se urmeze procedura legislativă, fiindcă nu se poate modifica Codul fiscal prin legea bugetului.



Potrivit acestuia, trebuie să se meargă pe o procedură normală. "Da, trebuie să se meargă pe o procedură normală, că nu se poate modifica Codul fiscal prin lega bugetului, asta era ideea", a transmis preşedintele UDMR, întrebat dacă ar trebui o lege separată.



Premierul Ilie Bolojan a anunţat, joi, că s-a găsit o soluţie ca pachetul social să fie susţinut de coaliţie, menţionând că s-a căzut de acord să fie reduse cheltuielile care ţineau de achitarea unor drepturi obţinute de magistraţi prin sentinţe.



Întrebat la ce se aşteaptă din partea magistraţilor care au decizii în instanţă câştigate, Kelemen Hunor a spus: "Nu ştiu, nu mă pricep eu. Eu am acceptat această propunere, dar nu vreau să mă bag".



Dezbaterile asupra bugetului de stat vor fi reluate joi după-amiază. "Aveam responsabilitatea să deblocăm discuţiile legate de buget, având în vedere problemele pe care le parcurgem în această perioadă şi ţinând cont de situaţia bugetară, de criza care ţine de războiul din Golf şi de tot contextul în care ne găsim. S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susţinută de coaliţie. Aveam două posibilităţi: prima - să creştem deficitul cu anvelopa necesară acoperirii amendamentelor din Parlament; nu s-a mers pe această opţiune. A doua variantă, pe care am căzut de acord, este să reducem alte cheltuieli. Analizând structurile bugetului, am decis să reducem componenta de cheltuieli care ţinea de achitarea unor drepturi obţinute de magistraţi prin sentinţe care au fost câştigate în anii trecuţi şi, practic, amânarea acestora pentru anii următori", a declarat Bolojan, după şedinţa coaliţiei.

AGERPRES