Lasconi: România nu poate să valseze după cum cântă Rusia. Îndemn la calm şi gândire limpede

"Astăzi, dacă democraţia noastră nu s-ar fi dovedit atât de fragilă, am fi mers la vot. Şi le mulţumesc, încă o dată, celor care m-au sprijinit în această perioadă şi m-ar fi votat şi astăzi. Le mulţumesc şi îi mai asigur o dată că am înţeles foarte clar că nu este vorba despre mine, ci despre lupta extrem de importantă pe care trebuie să o dăm ca să nu reintrăm în sfera de influenţă a ruşilor. Astăzi este o zi importantă, la fel ca mâine, să cerem răspunsuri. Ce au făcut instituţiile statului de am ajuns aici? Cine răspunde, într-un final, pentru că propaganda rusă şi-a făcut de cap la noi?

Indiferent ce ne vor aduce următoarele zile, eu cred că este extrem de important să rămânem calmi într-un moment tensionat. Să rămânem calmi şi să cerem răspunsuri de la cei care au obligaţia să le prezinte public. Să nu uităm că am ajuns aici şi pentru că organismele statului responsabile cu menţinerea ordinii şi cu respectarea legii in România nu şi-au făcut datoria la timp", a scris Lasconi pe Facebook.



Liderul USR a punctat că toate demersurile sale sunt pentru a-i asigura pe români, dar şi ţările occidentale, că drumul României este proeuropean şi pro-NATO.



"România nu poate să valseze după cum cântă Rusia lui Putin! De noi ţine să ieşim din nebunia ultimelor săptămâni mai uniţi, mai bine informaţi şi mai puternici în faţa atacurilor care capătă diverse forme. (...) Din postura de candidat la Preşedinţie am încercat să fac o serie de demersuri prin care să asigur aliaţii noştri că, prin mine, România va avea în continuare siguranţa drumului european şi consolidarea valorilor occidentale şi nord-atlantice. Nu a fost şi nu este vorba despre mine, ci despre viitorul nostru, al tuturor. Chiar nu sunt cuvinte mari, ci realitatea pe care o trăim", a adăugat Elena Lasconi.



Potrivit acesteia, "calmul, discuţiile coerente şi o bună strategie puternică pentru viitor" vor plasa România într-o poziţie mai bună.



"Vă asigur că vocea voastră a fost auzită şi că neliniştea voastră o percep la întreaga ei intensitate. Îndemnul meu în aceste zile tulburi este la calm şi gândire limpede. Vom trece împreună prin toate, învăţând din aceste lecţii. Nu ura, nu nervii, nu strigătul ne vor duce într-o poziţie mai bună, ci calmul, discuţiile coerente şi o bună strategie puternică pentru viitor. Îmi doresc o Românie puternică în Europa şi ştiu că aşa va fi dacă suntem uniţi!", a mai spus preşedintele USR. AGERPRES