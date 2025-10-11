x close
Ludovic Orban, despre Nicușor Dan: "Uneori ia decizii mai încet decât se consideră că s-ar putea lua decizii"

de Redacția Jurnalul    |    11 Oct 2025   •   16:10
Sursa foto: Hepta

Nicușor Dan este este un om care cumpănește foarte bine și procesează cu extrem de multă atenție, spune consilierul prezidențial Ludovic Orban, întrebat despre „lentoarea” președintelui.

Întrebat, la Digi 24, despre „lentoarea” președintelui, acesta a spus că, și atunci când a fost ales primar al Capitalei foarte multă lume l-a criticat, însă Nicușor Dan a explicat „că a avut nevoie de un tip de adaptare, până să înțeleagă exact, să aibă o fotografie reală asupra ceea ce există în Primăria Capitalei”.

Atenționat că situația nu este la fel la Președinția României, pentru că țara a trecut pe lângă o catastrofă democratică, Ludovic Orban a spus că „nu a trecut. Am căpătat o perioadă de respiro. Riscurile pentru România continuă să fie foarte mari”.

Este adevărat că, uneori, pare că ia decizii mai - să spun (...) poate mai încet decât se consideră că s-ar putea lua decizii. Pe de altă parte, domnul președinte este un om care cumpănește foarte bine și procesează cu extrem de multă atenție, mai ales că e vorba de decizii importante. Și vrea să fie sigur că aceste decizii pe care le ia, sunt decizii corecte. Sigur că atunci când va fi nevoie de a lua decizii rapide, de reacții rapide, va avea aceste reacții rapide. Nu există niciun fel de problemă”, a mai spus consilierul prezidențial.

Subiecte în articol: ludovic orban nicusor dan
