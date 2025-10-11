Ludovic Orban, despre Nicușor Dan: "Uneori ia decizii mai încet decât se consideră că s-ar putea lua decizii"

Întrebat, la Digi 24, despre „lentoarea” președintelui, acesta a spus că, și atunci când a fost ales primar al Capitalei foarte multă lume l-a criticat, însă Nicușor Dan a explicat „că a avut nevoie de un tip de adaptare, până să înțeleagă exact, să aibă o fotografie reală asupra ceea ce există în Primăria Capitalei”.

Atenționat că situația nu este la fel la Președinția României, pentru că țara a trecut pe lângă o catastrofă democratică, Ludovic Orban a spus că „nu a trecut. Am căpătat o perioadă de respiro. Riscurile pentru România continuă să fie foarte mari”.

„Este adevărat că, uneori, pare că ia decizii mai - să spun (...) poate mai încet decât se consideră că s-ar putea lua decizii. Pe de altă parte, domnul președinte este un om care cumpănește foarte bine și procesează cu extrem de multă atenție, mai ales că e vorba de decizii importante. Și vrea să fie sigur că aceste decizii pe care le ia, sunt decizii corecte. Sigur că atunci când va fi nevoie de a lua decizii rapide, de reacții rapide, va avea aceste reacții rapide. Nu există niciun fel de problemă”, a mai spus consilierul prezidențial.