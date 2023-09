Ciolacu, de la tribuna Parlamentului: De astăzi, s-a terminat cu dubla măsură

„Vin astăzi în fața dumneavoastră pentru a angaja răspunderea Guvernului pe care îl conduc pe un pachet de măsuri care să reducă risipa bugetară și să pună punct modului în care cei puternici și cu foarte mulți bani se credeau de neatins. Vă spun cu toată responsabilitatea: de astăzi, s-a terminat cu dubla măsură. S-a terminat cu privilegiile la stat. S-a terminat cu excepțiile peste excepții din mediul privat. Și mai ales – s-a terminat cu banii făcuți ușor din evaziune fiscală. La fel ca toți românii, și eu m-am săturat de ipocrizie. M-am săturat să aud că dacă nu ai privilegii, dacă nu ești șef la stat, atunci nu mai poți munci. Sau că, dacă nu ai ajutoare de stat, subvenții ori facilități fiscale atunci dai faliment sau ai voie să încalci legea. M-am săturat să văd că unii își încasează lună de lună salariul, fără să aibă vreo performanță, în vreme ce alții trebuie să muncească pe rupte pentru acel salariu. M-am săturat să văd cum unii își pot plăti corect toate taxele, contribuțiile și impozitele, iar alții urlă ca din gură de șarpe că nu se poate să fii corect”,m spune Marcel Ciolacu.

El afirmă că „statul român nu poate merge mai departe”.

„Nu mai putem să ne mințim unii pe alții, nu mai putem să ne facem că facem, nu mai putem să cerem mereu... fără să dăm nimic în schimb. Trebuie să punem tot sistemul pe baze corecte și echitabile pentru toți cei care muncesc, indiferent unde muncesc – la stat sau la privat”, adaugă premierul.

Marcel Ciolacu arată că măsurile prezentate au fost dezbătute îndelung.

„Ele nu sunt o simplă reacție la nevoile de acum ale statului. În ultimele lui, am avut un dialog public consistent și ne-am întâlnit cu toți cei care au avut ceva de spus pe această temă. Astăzi îmi asum răspunderea pentru un set de măsuri, dar suntem abia la începutul unei reforme mai ample care înseamnă de fapt o reașezare a statului pe baze mult mai corecte și echitabile. Este un efort național al României din 2023, pentru a avea o economie mai puternică și a trăi mai bine și în 2025 și în 2030. A fost o dezbatere pe care nu o mai puteam amâna. De aceea, am mers înainte cu mult curaj, curaj care - din păcate! - a lipsit în ultimii ani în materie de reforme. Pentru că timpul nu are răbdare cu noi. Eu nu vreau să văd o nouă generație îndatorată, doar pentru că noi pierdem acești ani fără să facem nimic”, mai spune premierul Ciolacu.

Totodată, el precizează că va demara un proces de simplificare a legilor țării, astfel încât „toate eforturile făcute de românii care muncesc, de sectorul privat și de statul român să poată fi valorificate la justa valoare și așteptare a tuturor românilor”.

„Echilibrarea sistemului fiscal și legi mai bune înseamnă apropierea de ceea ce numeam, acum câțiva ani, o țară ca afară. Dar aceste obiective nu pot fi atinse fără organizare, fără simplificare sau fără un buget mai puternic al statului, care să-i ajute pe toți românii să treacă cu bine peste crizele cu care ne confruntăm și noi, dar și celelalte state din Europa și din restul lumii.Nu sunt adeptul modificărilor fiscale atunci când nu este cazul. Nu am susținut niciodată măsuri luate peste noapte, fără nicio analiză. Nu cred în varianta inventării de noi biruri pentru mediul de afaceri corect, care își achită impozitele și taxele la stat. Cred, însă, că măsurile dure trebuie luate acolo unde există fraudă, acolo unde există evaziune, acolo unde există risipă în cheltuielile statului. Cred că singura cale prin care această țară se poate dezvolta este un parteneriat cinstit și real între guvern și mediul de afaceri”, afirmă Marcel Ciolacu.

Premierul spune că, în ultimele luni de zile, foarte multe persoane i-au „sugerat că nu este momentul acum să luăm aceste măsuri”.

„Înaintea unui an electoral fără precedent, cu patru rânduri de alegeri. Că ar fi mai bine să ascundem problemele sub preș și să amânăm toate aceste măsuri după alegeri. După alegeri, când românii nu mai pot sancționa prin vot pe nimeni...

A nu face nimic pentru că vin alegerile și nu trebuie deranjat nimeni, nici măcar cei incorecți, NU este o opțiune pentru mine! A nu face nimic și doar a da din gură din opoziție, după ce ai nenorocit bugetul României, iarăși nu poate fi o opțiune. Eu nu pot și nu vreau să las o țară fără opțiuni! De aceea, nu am adoptat varianta comodă în care să nu fac nimic. Eu am multe defecte, dar cu siguranță nu pot să mint. Nu pot să vin în fața dumneavoastră și să vă mint așa cum ați fost mințiți înainte de alegerile din 2009, când vi s-a promis raiul pe Pământ, și apoi v-au fost tăiate salariile și pensiile”, adaugă Marcel Ciolacu.

Premierul afirmă că este un om responsabil și că măsurile trebuie luate atunci când sunt necesare, „chiar dacă ele nu sunt pe placul unora”.

„Chiar dacă cei care au crezut că șmecheria va putea continua la nesfârșit țipă acum cât pot de tare. Nu, dragi români! Astăzi, se va încheia o etapă din istoria României. Astăzi, se termină cu șmecheria. Astăzi, Guvernul pe care îl conduc își asumă răspunderea tocmai pentru că România nu-și mai poate permite să se bazeze doar pe munca celor cinstiți, a celor care își plătesc corect taxele și impozitele la stat. Iar, pe ceilalți să nu-i deranjeze nimeni. România nu-și poate permite ca doar cei cu salarii mici să plătească corect taxele, iar cei cu venituri mari să le tot optimizeze. De astăzi toată lumea va plăti în funcție de cât câștigă! Nu poți fi milionar, dar să plătești taxele la echivalentul salariului minim pe economie. Nu poți obține profituri excesive, dar în țara în care le-ai obținut să nu plătești nimic! La fel cum, nu se poate ca simpla prezență la serviciu să-ți dea dreptul automat la sporuri de zeci de mii de lei. Fără nicio performanță! Și, din acest motiv, tot astăzi Guvernul pe care îl conduc își asumă și răspunderea pe măsurile de reducere a risipei bugetare. Pentru că nu este corect ca statul român să se lăfăie, cu cheltuieli care cresc de la an la an, rezultatul fiind doar un act administrativ total ineficient și fără legătură cu nevoile reale ale cetățenilor”, apreciază Marcel Ciolacu.

