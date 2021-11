Marcel Ciolacu, președintele Camerei. Florin Cîțu a primit a doua funcție în stat. USR îl amenință cu sesizare la CCR

Actul de naștere al Coaliției PNL-PSD-UDMR a fost oficializat, ieri, prin trei acțiuni de forță în Parlamentul României. Liderul social-democrat, Marcel Ciolacu, a fost ales, fără niciun fel de emoții, în funcția de președinte al Camerei Deputaților, prin vot secret cu buletine. El a bătut-o, cu 217 voturi la 77, pe candidata USR, Cristina Prună. La scurt timp după acest episod, la Senat, Anca Dragu s-a trezit cu un vot al 82 de colegi care au revocat-o din funcție. După care, tot 82 de senatori l-au votat pe liderul PNL, Florin Cîțu, în funcția de președinte al Camerei Superioare a Parlamentului. Aseară, premierul desemnat Nicolae Ciucă era așteptat să depună în Legislativ programul de guvernare și lista miniștrilor, iar mâine va avea loc votul de învestitură.

Practic fără niciun fel de opoziție, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a fst instalat, ieri, în funcția de președinte al Camerei Deputaților, așa cum „Jurnalul” a precizat încă de săptămâna trecută că urma să se întâmple. Cea de-a treia funcție în stat a devenit vacantă prin demisia lui Ludovic Orban și a fost asigurată, interimar, de Florin Roman, de la PNL, urmat de Sorin Grindeanu, de la PSD. Ciolacu a avut-o, ieri, drept contracandidată pe deputata USR Cristina Prună.

În sala de Plen, din cei 330 de deputați aleși în data de 6 decembrie 2020, au făcut act de prezență 300. Din care 299 au votat, iar unul singur s-a abținut. În urma votului exprimat, cu buletine de vot, echipa de numărare și de validare a constatat că cinci parlamentari și-au anulat votul, iat alte 294 de voturi au fost declarate valabil exprimate.

La final, procesul verbal de numărare a voturilor a reținut că Marcel Ciolacu a primit 217 voturi pentru și doar 77 împotrivă. Un scor interesant, având în vedere faptul că USR, împreună cu parlamentarii neafiliați (în număr de 18, cu tot cu cei desprinși din grupul PNL, împreună cu Ludovic Orban), numără 73 de deputați. În schimb, Cristina Prună a primit doar 77 de voturi pentru și 2017 împotrivă.

Imediat după validarea acestui rezultat, Sorin Grindeanu s-a ridicat de pe scaunul de președinte al Camerei Deputaților, invitându-l pe Marcel Ciolacu să „ocupe locul care i se cuvine”. Concret, liderul PSD a revenit, la mai puțin de un an, în funcția din care a plecat după alegerile parlamentare din decembrie 2020.

Hold-up la Senat

Votul din Camera Deputaților a fost urmat, aproape imediat, de două acțiuni în Senat. Mișcare preconizată, de asemenea, încă de la ruperea Alianței dintre PNL și USR, dar care a devenit evidentă odată cu formarea noii coaliții parlamentare între liberali și social-democrați. Anca Dragu a fost revocată din funcția de președinte al Senatului. Propunerea de revocare a fost votată de 82 de senatori. Fosta șefă a Senatului a declarat că în Constituţie se prevede în mod expres stabilitatea funcţiilor de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi Senatului, pentru a evita abuzuri. „Constituţia, decizii ale CCR şi chiar practica democratică arată clar că acest demers de înlăturare a preşedintelui Senatului din funcţie este nejustificat. Ceea ce se întâmplă astăzi este un abuz de putere şi o tentativă de a acapara total o instituţie a statului român, un fenomen numit tirania majorităţii”. USR a anunțat că va ataca la CCR această revocare.

Imediat, însă, a urmat un alt vot. PNL l-a propus pentru funcția de șef al Senatului pe Florin Cîțu, iar propunerea a fost votată de PSD, PNL și UDMR, întrunind 82 de voturi. Anca Dragu a candidat, la rândul ei, fără succes.

Ziua politică s-a încheiat cu plecarea lui Ludovic Orban și a echipei sale din PNL

Ieri după-amiază, fostul lider al PNL și ex-președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a venit la sediul central al partidului, însoțit de cei 16 parlamentari liberali care i s-au alăturat în ultimele săptămâni, pentru a-și anunța, oficial, ruperea completă de formațiunea politică pe care a condus-o. Cu acest prilej, Orban a vorbit despre înființarea unui nou partid. „Constituirea unui nou partid trebuie să o facem temeinic și în funcție de nevoile reale. Mai sunt colegi cu care sunt în dialog, care nu au luat încă decizia. Săptămâna viitoare vom începe constituirea unui grup parlamentar”. „Jurnalul” a dezvăluit, luna trecută, că acest nou partid se va numi „Forța Liberală”, pentru care a și fost deja rezervat un domeniu pe internet.

„Azi e pentru mine o zi crucială, o zi în care pur și simplu am fost obligat să părăsesc partidul în care mi-am petrecut toată viața matură. Este o decizie pe care o iau cu o mare greutate, pentru că în PNL am cei mai mulți prieteni, alături de care am luptat umăr la umăr, alături de care am suferit, alături de care am luptat cu ciuma roșie. (…) Am fost obligat să aleg între a fi loial PNL și a fi loial cetățenilor români care ne-au acordat încrederea și și-au pus speranțele în noi de-a lungul tuturor scrutinelor electorale. Am luat aceasta decizie pentru că societatea, relațiile interumane, nu pot să se bazeze decât pe valori, pe principii, care permit oamenilor să se asocieze, să comunice, să se respecte unul pe celălalt. O familie nu se poate întemeia decât între doi oameni care se iubesc și au încredere unul în celălalt. Politica este de fapt morală, politica devine imorală când e făcută de oameni imorali. Aproape toate lucrurile în care cred nu se mai regăsesc azi în PNL. Din păcate, încetul cu încetul și-au făcut loc toate lucrurile pe care le detest - minciuna, hoția, trădarea, prostia, lașitatea, slugărnicia, lenea, lipsa de asumare politică, astea sunt regulile pe care se bazează «gașca demolatoare»”, a conchis Ludovic Orban.