Nouă numire la Cotroceni: Martina Orlea este noul consilier de stat din Administrația Prezidențială

Martina Orlea își va începe mandatul luni, 18 mai 2026, potrivit decretului semnat vineri de președintele Nicușor Dan.

Ea este co-fondatoare a proiectului „România imună”, inițiativă care urmărește creșterea rezilienței populației la dezinformare prin educație și dezvoltarea gândirii critice.

De asemenea, a făcut parte din proiectul „Spre Primărie”, un program de pregătire pentru viitori candidați la alegerile locale din 2028. Conform prezentării de pe site-ul proiectului, ea lucrează în campanii politice de peste șase ani și a colaborat cu Partidul Laburist din Marea Britanie, Partidul Democrat din SUA și PAS din Republica Moldova.

Orlea a coordonat strategia de digital și voluntari a lui Nicușor Dan în campania prezidențială din 2025 și are experiență în comunicare politică și combaterea dezinformării.

Potrivit profilului său de LinkedIn, Martina Orlea este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, unde a studiat afaceri și economie internațională, și a urmat programe de master la Sciences Po și Hertie School, în domeniile dezvoltării internaționale și politicilor publice.

(sursa: Mediafax)