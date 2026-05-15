x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Nouă numire la Cotroceni: Martina Orlea este noul consilier de stat din Administrația Prezidențială

Nouă numire la Cotroceni: Martina Orlea este noul consilier de stat din Administrația Prezidențială

de Redacția Jurnalul    |    15 Mai 2026   •   22:05
Nouă numire la Cotroceni: Martina Orlea este noul consilier de stat din Administrația Prezidențială
facebook/Ce o recomandă pe Martina Orlea în echipa lui Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri decretul de numire a Martinei Orlea în funcția de consilier de stat.

Martina Orlea își va începe mandatul luni, 18 mai 2026, potrivit decretului semnat vineri de președintele Nicușor Dan.

Ea este co-fondatoare a proiectului „România imună”, inițiativă care urmărește creșterea rezilienței populației la dezinformare prin educație și dezvoltarea gândirii critice.

De asemenea, a făcut parte din proiectul „Spre Primărie”, un program de pregătire pentru viitori candidați la alegerile locale din 2028. Conform prezentării de pe site-ul proiectului, ea lucrează în campanii politice de peste șase ani și a colaborat cu Partidul Laburist din Marea Britanie, Partidul Democrat din SUA și PAS din Republica Moldova.

Orlea a coordonat strategia de digital și voluntari a lui Nicușor Dan în campania prezidențială din 2025 și are experiență în comunicare politică și combaterea dezinformării.

Potrivit profilului său de LinkedIn, Martina Orlea este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, unde a studiat afaceri și economie internațională, și a urmat programe de master la Sciences Po și Hertie School, în domeniile dezvoltării internaționale și politicilor publice.

 

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: martina orlea consilier Nicușor Dan
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri