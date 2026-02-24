Profesorul care a predat la Max Planck și are doctorat în SUA, la un pas de Ministerul Educației

După mai bine de două luni de negocieri și refuzuri succesive, premierul Ilie Bolojan pare să fi identificat un posibil candidat pentru portofoliul Educației. Surse politice indică numele rectorului Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Mihai Dimian, un academician cu o carieră solidă în cercetare și învățământul superior, format în Franța, Statele Unite și Germania.

După două luni de căutări intense, premierul Ilie Bolojan ar fi identificat un posibil candidat pentru funcția de ministru al Educației, portofoliu refuzat, în acest interval, de mai multe personalități din mediul academic și politic. Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, numele vehiculat este cel al lui Mihai Dimian, rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

În prezent, Ministerul Educației este condus interimar de premier, după demisia lui Daniel David, situație care durează de peste 40 de zile.

Ce spune Mihai Dimian despre o posibilă numire

Reporterul Antena 3 CNN, Mădălina Mihalache, a discutat cu Mihai Dimian despre aceste informații și l-a întrebat direct dacă i-a fost propus portofoliul Educației de către prim-ministru.

Întrebat dacă a purtat discuții cu Ilie Bolojan, Dimian a confirmat doar dialogul pe tema bugetului din educație:

„Am discutat cu domnul premier în legătură cu bugetul educației.”

La întrebarea dacă i s-a propus oficial funcția de ministru, acesta a răspuns rezervat:

„Dumnealui va nominaliza și poate să vă răspundă la astfel de întrebări. (...) Eu am studiat în Franța, am luat doctoratul în Statele Unite, am fost profesor, am fost cercetător la Institutul Max Planck și profesor universitar în capitala SUA. Am revenit în România pentru a încerca să îmi ofer expertiza și experiența tinerilor de aici. O fac de la Suceava, încerc să dezvolt. Drept urmare, dacă pot să fac ceva pentru educație, și fac destul de multe, pot să o fac în continuare”.

Întrebat dacă evită această provocare, rectorul a declarat:

„Eu vă dau un exemplu, dar sunt multiple alte exemple pe care vi le pot da că provocările nu au fost niciodată o problemă pentru mine.”

Clarificări despre presupuse legături politice

În spațiul public au apărut și speculații potrivit cărora Mihai Dimian ar fi apropiat de PSD. Acesta a respins ferm aceste informații:

„Nu sunt și nu am fost membru al niciunui partid politic. Colaborez cu reprezentanții comunității, indiferent de culoarea politică. În momentul de față, președinte al CJ Suceava este un lider PSD, George Șoldan. Colaborez cu dumnealui, dar și cu președintele CJ Botoșani, domnul Iftime, care este lider PNL”.

Al 34-lea ministru al Educației în 35 de ani?

Dacă va fi confirmată, numirea lui Mihai Dimian ar face din acesta al 34-lea ministru al Educației din ultimii 35 de ani, o statistică ce reflectă instabilitatea cronică a acestui portofoliu-cheie pentru România.

Cine este Mihai Dimian

Mihai Dimian este rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava din februarie 2024. Anterior, între 2012 și 2024, a ocupat funcția de prorector, coordonând activitatea de cercetare științifică. În 2018, a fost rector interimar al instituției, în perioada mandatului de ministru al profesorului universitar dr. ing. Valentin Popa.

În 2021, a primit titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Suceava.

În privința unei eventuale preluări a conducerii Ministerului Educației, Dimian a subliniat:

„Domnul prim-ministru va decide cine și cum va prelua acest portofoliu. Am avut câteva întâlniri într-un grup restrâns, în calitate de reprezentant al Consiliului Național al Rectorilor, legat de bugetul educației din acest an. Mai departe, nu sunt în măsură să fac alte comentarii”.

Parcurs academic impresionant

În vârstă de 51 de ani, Mihai Dimian este născut în Onești, este căsătorit și are un copil. Este licențiat în Matematică și Fizică la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, unde a obținut și un masterat în Sisteme Dinamice și Mecanică Teoretică.

Doctoratul în Inginerie Electrică și Electronică l-a obținut la Universitatea Maryland, College Park, SUA. A activat ca cercetător și profesor la instituții de prestigiu din Franța, Statele Unite și Germania, inclusiv la Institutul Max Planck pentru Matematici Aplicate din Leipzig. Din 2007 este cadru didactic la Universitatea din Suceava, potrivit Monitorul de Suceava.