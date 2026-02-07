Bogdan Ivan la granița cu Ucraina: „Oamenii trebuie să aibă energie, simplu, fără excepții”

În acest context, s-a întâlnit cu Denys Shmyhal, ministrul Energiei din Ucraina, pentru că, „indiferent de granițe, conflicte sau vremuri, oamenii trebuie să aibă energie. Simplu. Fără excepții”.

Ivan scrie pe o rețea de socializare că poziția României este una fermă:

1. interconectările România-Ucraina trebuie operate în condiții de maximă siguranță, inclusiv în situații de urgență

2. România își exercită rolul în rețeaua europeană ENTSO-E, sprijinind Ucraina fără a afecta Sistemul Energetic Național

3. consumatorii români rămân o prioritate în orice decizie de operare.

„Ucraina face eforturi continue pentru a menține funcționarea sistemului energetic în condiții extrem de dificile și pentru a rămâne conectată la rețeaua europeană. Cooperarea regională și coordonarea tehnică sunt esențiale pentru stabilitate, de ambele părți ale graniței. De aceea, am adus la aceeași masă și Transelectrica, prin colegul meu Ștefăniță Munteanu, pentru a aborda punctual subiectele privind continuitatea și echilibrul rețelei, inclusiv fluxurile transfrontaliere. România ajută. Responsabil, cu infrastructură care funcționează și cu atenție permanentă la propria securitate energetică”, a postat ministrul.

(sursa: Mediafax)