Radu Miruță acuză PSD că „fură” proiectele legislative ale USR

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a lansat duminică o serie de critici la adresa PSD, într-o postare pe pagina sa de Facebook, prin care acuză partidul că preia inițiative legislative propuse anterior de USR, în special în domeniul energiei.

Radu Miruță a declarat că parlamentarii PSD au ajuns să copieze proiecte depuse de USR, lucru pe care îl vede ca pe o confirmare a valorii acestor propuneri.

„Parlamentari ai PSD au ajuns să copieze proiectele depuse de USR în Parlament. Nu pot decât să mă bucur și chiar îi încurajez să o mai facă – este dovada clară că propunerile noastre sunt bune. Cât despre «plagiat», nu am nicio emoție: copia nu va fi niciodată mai bună decât originalul.”, a declarat acesta.

Ministrul Apărării a făcut referire la un proiect legislativ depus în 2022, alături de colega sa, Cristina Prună, care viza închiderea etapizată a centralelor pe cărbune.

„În 2022, când PSD-ul de atunci, la braț cu PNL-ul de atunci închideau surse de producere a energiei electrice pe cărbune, am depus împreună cu Cristina Prună proiectul PL-x 121/2022, o lege simplă și de bun-simț: nu închizi o sursă de energie electrică pe cărbune până nu pui altceva în loc. Era timp să facem lucrurile responsabil.”, a spus acesta.

Potrivit lui Miruță, proiectul nu a fost susținut la momentul respectiv de majoritatea parlamentară.

„Majoritatea PSD-PNL de atunci a tergiversat proiectul, parlamentarii lor au votat împotrivă, apoi l-au băgat la sertar.”, a adăugat ministrul Apărării.

El susține, totuși, că situația s-a schimbat abia după protestele recente din Gorj.

„Acum, când oamenii au ieșit în stradă în Gorj, PSD a copiat proiectul USR, l-a băgat în Parlament și vor să pună pe ordinea de zi săptămâna aceasta copia lor, nu originalul nostru, chiar dacă sunt identice. Foarte bine. USR îl va vota și pe al lor, pentru că principiul este corect și l-am susținut consecvent.”, a scris el.

În același timp, Radu Miruță a adus o serie de critici și la adresa unei decizii recente a Guvernului în domeniul energiei, despre care spune că este contradictorie.

„Ce nu spune însă PSD este esențial: Ministerul Energiei a semnat chiar săptămâna aceasta OUG 20/2026 care face exact opusul – decide închiderea cărbunelui fără să pună nimic în loc. Nicio asumare europeană nu interzice punerea înainte a altceva în schimb.”, a punctat acesta.

„Atât de „serioasă” este această abordare. Restul este doar o scenă de teatru politic.”, a încheiat el.

(sursa: Mediafax)