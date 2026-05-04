Surse: Liberalii ies din sală la votul moțiunii. PSD și AUR votează la vedere, calcule tensionate înainte de ziua decisivă

Tensiune maximă în Parlament: strategii opuse înaintea votului care poate demite Guvernul

Scenariu tensionat în Parlament înaintea votului moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Liberalii își schimbă strategia în ultimul moment, în timp ce PSD și AUR merg pe varianta votului la vedere pentru a evita trădările, potrivit unor surse politice citate de Antena 3 CNN.

Liberalii schimbă strategia: ies din sală la vot

Liberalii au decis să își modifice planul inițial în ceea ce privește votul moțiunii de cenzură. Potrivit unor surse politice, parlamentarii PNL nu vor mai rămâne în bănci pentru a declara „prezent, nu votez”, ci vor părăsi sala în momentul votului.

Decizia a fost stabilită în cadrul ședințelor conduse de Ilie Bolojan, liderii partidului optând pentru o poziționare clară împotriva moțiunii, fără a participa efectiv la vot. Inițial, strategia prevedea o prezență simbolică în sală, însă aceasta a fost abandonată în favoarea unei retrageri complete în momentul decisiv.

UDMR rămâne în bănci, dar nu votează

În contrast, parlamentarii UDMR vor adopta o abordare diferită. Liderul formațiunii, Kelemen Hunor, a anunțat că aceștia vor rămâne în sală, însă nu vor susține moțiunea.

„Vom sta în bancă și vom spune: «Prezent, nu votez». Nu vom vota moțiunea”, a declarat acesta, confirmând o poziție de neutralitate activă.

PSD și AUR votează la vedere pentru disciplină de partid

De partea cealaltă, PSD și AUR au decis să voteze la vedere. Strategia are ca scop evitarea eventualelor „trădări” în interiorul partidelor, în contextul unei mize politice majore.

Social-democrații susțin că au suficiente voturi pentru a trece moțiunea. Claudiu Manda a declarat: „moțiunea trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături”.

Pentru demiterea Guvernului sunt necesare 233 de voturi, iar surse politice indică faptul că ar exista deja aproximativ 240 de voturi sigure.

PNL respinge categoric ideea unei trădări interne

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a exclus ferm orice posibilitate ca liberalii să voteze împotriva propriului guvern.

„Exclus, aşa ceva nu se va întâmpla”, a declarat acesta, subliniind că partidul discută individual cu parlamentari din alte formațiuni pentru a-i convinge să nu susțină moțiunea.

El a adăugat că, indiferent de rezultat, PNL îl va susține în continuare pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier.

AUR mizează pe mobilizare totală

Reprezentanții AUR susțin că toți parlamentarii partidului vor fi prezenți și vor vota în favoarea moțiunii.

„Este exclus ca vreunul dintre parlamentarii AUR să nu voteze moţiunea de cenzură”, a afirmat Petrișor Peiu.

Acesta a subliniat că disciplina de partid este esențială și că nu există semnale de nemulțumire în rândul parlamentarilor formațiunii.

Negocieri intense și calcule la limită

Cu mai puțin de 24 de ore înainte de vot, negocierile din Parlament sunt în plină desfășurare. Surse din PNL susțin că liberalii ar fi reușit să convingă aproximativ 10 parlamentari să nu mai susțină moțiunea.

În același timp, PSD încearcă să își securizeze majoritatea, pentru a evita surprizele în ziua votului.

Moțiunea de cenzură depusă pe 28 aprilie reprezintă unul dintre cele mai tensionate momente politice ale anului, iar rezultatul votului din 5 mai ar putea schimba radical scena politică din România.

