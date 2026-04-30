Motreanu: PSD sabotează stabilitatea țării pentru interese de partid

Europarlamentarul Dan Motreanu spune, joi, că „PSD și AUR au declanșat criza, iar românii plătesc nota de plată”, referindu-se la faptul că euro a trecut de pragul de 5,1417 lei la cursul oficial anunțat de Banca Națională a României.

„Este cel mai scăzut nivel al monedei naționale în raport cu euro, din 2005, de când BNR anunță acest curs. Leul este acum chiar sub nivelul din mai 2025, când George Simion a ajuns în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. De asemenea, asistăm la o scădere a acțiunilor Hidroelectrica la bursă, începută chiar în ziua depunerii moțiunii de cenzură, în contextul planului PSD-AUR de a interzice listarea la bursă a pachetelor minoritare ale companiilor de stat. Sunt afectați cetățenii care au cumpărat acțiuni la Hidrolectrica și cei care au pensii private, pentru că fondurile din Pilonul II au investit substanțial în acțiuni Hidroelectrica”, spune Motreanu.

Potrivit acestuia, dobânzile la care se împrumută România au crescut în urma anunțării moțiunii de cenzură.

În plus, el acuză PSD că „a declanșat această criză și le bagă mâna în buzunar cetățenilor”: „Liderii PSD și AUR au anunțat că au majoritate și sunt datori să spună care sunt soluțiile lor pentru problemele românilor”.

(sursa: Mediafax)