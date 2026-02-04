Nicușor Dan a vorbit cu președintele Consiliului European despre prioritățile României

Nicușor Dan spune, pe Facebook, că a avut o convorbire consistentă cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, privind temele principale ce urmează să fie abordate săptămâna viitoare, în cadrul Consiliului European informal.

Consiliul European informal are loc pe 12 februarie, când se vor căuta soluții de creștere a competitivității statelor membre, „adică să încurajăm investițiile, inovația, dezvoltarea companiilor europene, care în cele din urmă înseamnă servicii mai bune și accesibile pentru cetățeni”.

„I-am prezentat lui Antonio Costa prioritățile de acțiune ale României în contextul viitoarei reuniuni. În primul rând, susținem simplificarea birocrației afacerilor in Uniunea Europeana, susținem consolidarea Pieței Unice și salutăm extinderea acordurilor comerciale la nivelul Uniunii Europene. În al doilea rand, susținem o tranziție mai lungă pentru aplicarea politicilor legate de energia verde, astfel încât acestea să fie sustenabile și să nu afecteze negativ economia noastră. În al treilea rând, România își dorește consolidarea unei Uniuni a Energiei, o interconectare a rețelelor și o veritabilă piață a energiei europene. Scopul nostru este să creăm mecanisme pentru ca românii sǎ plǎteascǎ facturi rezonabile la energie, iar firmele din țară să aibǎ costuri competitive cu energia”, spune Dan.

În ceea ce privește noul Cadru Financiar Multianual 2028-2034, Nicușor Dan i-a transmis președintelui Consiliului European că România consideră ca este benefică ponderea alocată creșterii competitivității, dar că este necesar să se țină cont și de criterii geografice, astfel încât toate statele să beneficieze de șanse egale la resurse pentru a reduce decalajele economice existente între țările europene.

