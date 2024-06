Nicușor Dan explică refuzul de a participa la o dezbatere electorală

„De ce nu am vrut dezbatere... Noi am avut alegeri într-un singur tur. Mi-aș fi dorit să fie în două tururi. dacă ar fi fost în două tururi, am fi avut o dezbatere în turul doi între cei doi contracandidați. Am avut un context în care am avut doi candidați pe partea dreaptă, anti-PSD, și doi candidați pe partea stângă, sau PSD, în acel bazin electoral. Nu am vrut eu, mă avantaja faptul că existau cei doi. Ei păreau a fi la egalitate. Cu oricare dintre ei aș fi făcut dezbatere l-aș fi ridicat față de celălalt. Și nu am vrut să fac asta. A fost un calcul”, afirmă la Antena 3 Nicușor Dan.

El mai spune că nu știa că „diferența poate să fie așa de mare”.

De asemenea, întrebat dacă va candida la alegerile prezidențiale, el a respins categoric această posibilitate.