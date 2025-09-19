Nicușor Dan: Învățământul juridic superior, pilon al statului de drept și al unei justiții eficiente

Mesajul a fost prezentat de Cătălina Galer, Consilier de stat, la Palatul Parlamentului, în cadrul evenimentului organizat de Federația Asociațiilor Studenților în Drept din România, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.

„Învățământul juridic superior reprezintă mai mult decât o etapă academică: este unul dintre pilonii pe care se sprijină construcția unui stat de drept și a unei justiții eficiente (...) Facultățile de Drept nu formează doar profesioniști ai legii, ci și cetățeni care interiorizează și aplică valorile democrației și independența justiției”, a spus Nicușor Dan.

El a adăugat: „Reformele juridice de substanță nu încep în Parlament. Ele se nasc în amfiteatrele facultăților, în biblioteci, prin programele de masterat și doctorat, acolo unde se formează viitorii magistrați, avocați și funcționari publici”.

Președintele a pledat pentru practică și resurse moderne.

„Studenții trebuie să aibă acces la practică reală, la mentori dedicați, la resurse moderne. Salut inițiativele de digitalizare a bibliotecilor universitare, introducerea examenelor bazate pe gândire critică, diversificarea programelor de masterat și extinderea parteneriatelor internaționale inițiate de facultățile de drept”, a mai spus președintele.

„Voi sprijini orice efort care transformă învățământul juridic într-un model european de excelență și justiția într-un serviciu public destinat cetățeanului (...) Justiția este, înainte de toate, în slujba oamenilor”, a încheiat Nicușor Dan.

(sursa: Mediafax)