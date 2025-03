Nicuşor Dan: Declaraţiile preşedintelui Trump din Congres, primul semn de normalizare a relaţiei cu Zelenski

Se deschide, astfel, "o fereastră prin care negocierile de pace pot urma" semnării acordului pentru mineralele rare, a scris primarul, pe Facebook.



"Intervenţia preşedintelui Trump de azi-noapte din Congres este primul semn de normalizare a relaţiei cu Volodimir Zelenski şi ne dă speranţa reluării dialogului consistent dintre Ucraina şi cel mai important aliat al său de la începutul războiului cu Rusia. Se deschide, astfel, o fereastră prin care negocierile de pace pot urma semnării acordului pentru mineralele rare", a transmis Nicuşor Dan.



Potrivit acestuia, "pentru România, este important ca SUA să aibă un interes economic în regiune, pentru că astfel îşi vor proteja şi investiţiile militare".



"Din păcate, încă nu există semne că autorităţile de la Bucureşti au început un dialog real cu Casa Albă, ceea ce este un semnal îngrijorător. România are nevoie de un preşedinte legitimat prin vot, în alegeri, fără suspiciuni de manipulare sau alte intervenţii externe, pentru a relua şi consolida parteneriatul strategic cu SUA", a adăugat Nicuşor Dan.



Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, cu care a avut vineri o dispută la Casa Albă, ar fi pregătit să negocieze cu Rusia şi să semneze un acord privind minereurile, relatează AFP.



"Am primit o scrisoare importantă de la preşedintele ucrainean Zelenski. Scrisoarea spune că Ucraina este pregătită să se aşeze la masa negocierilor cât mai curând posibil pentru a se apropia de o pace durabilă", a afirmat preşedintele american într-un discurs în faţa Congresului.



"El a spus: 'Echipa mea şi cu mine suntem gata să lucrăm sub conducerea puternică a preşedintelui Trump pentru a obţine o pace durabilă. Apreciem cu adevărat tot ceea ce America a făcut pentru a ajuta Ucraina să-şi menţină suveranitatea şi independenţa'", a menţionat Trump.

AGERPRES