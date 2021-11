Noua coaliție de guvernare se întrunește înaintea ședinței de guvern. CRITICILE fostului premier, Florin Cîțu

Noua coaliție de guvernare PNL-PSD-UDMR se întrunește înaintea ședinței de guvern de astăzi, afirmă surse politice. Discuțiile privesc rectificarea bugetară, astfel încât să poată fii plătiite pensiilor și a salariilor bugetarilor.

Totodată, această rectificare nu trebuie să depășească un deficit de 7%, potrivit fostului premier Florin Cîțu. Totodată, el a spus că aceasta a fost întocmită sub coordonarea actualului șef de la Finanțe, Adrian Câciu.

"Am văzut rectificarea bugetară. Menţinem deficitul peste 7%. Am văzut că se alocă nişte sume în Fondul de rezervă, se mai alocă nişte sume cumva, nu am văzut în detaliu, am văzut doar ce a fost prezentat pe partea de transparenţă decizională. Cred că sunt unele cheltuieli care nu trebuie făcute acum, dar este decizia noului Guvern. Ştiu că se vor da nişte bani la subvenţia pentru Metrorex şi CFR Călători, deşi acolo am spus de la începutul anului că fără o reformă nu mai dau bani şi aici a fost iarăşi o dispută cu foştii parteneri de coaliţie de la USR, care opt luni de zile nu au făcut nicio reformă şi am ţinut sub control aceste cheltuieli şi la rectificarea din vară. Văd că acum se duc câteva sute de milioane şi către Metrorex şi CFR Călători" a spus acesta, la TVR1.