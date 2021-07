Operațiunea „trambulina” de partid și de stat: cum se reduce șomajul prin posturi pentru clienții politici angajați la ARR

Membrii coaliției de guvernare s-au trezit cu o problemă foarte gravă, pe 23 iunie. Le-au fost dați afară de la Autoritatea Rutieră Română (ARR) 34 de ajutoare de campanie electorală. Și, cum un ghinion nu vine niciodată singur, cei 34 au venit pe capul parlamentarilor care-i angajaseră inițial, pe posturi-trambulină, la cabinetele lor. Ca să împace pe toată lumea din coaliție, conducerea ARR a aranjat repede un examen pentru ocuparea acelorași posturi de unde au fost dați afară oamenii partidelor, astfel încât să se reducă rata șomajului printre ajutoarele de campanie electorală și să revină toți pe vechile posturi. Operațiunea face parte din mult trâmbițata campanie „de reducere a sinecurilor” din aparatul de stat.

Actualul guvern ne arată că se poate face treabă bună și cu legi vechi, atunci când folosește o portiță legală pentru a-și pune oamenii în funcții, în instituțiile statului. ARR a fost, după ultimele alegeri parlamentare, una dintre cele mai importante instituții pentru plasarea oamenilor partidelor politice, prin metoda „trambulina”. Practic, după ce Viorica Dăncilă, în calitate de premier, a interzis detașările de la firmele private către instituțiile publice, a mai rămas doar o posibilitate pentru sinecuri: transferul, prin detașare, de la o altă instituție. Astfel, primăriile, cabinetele parlamentare și alte instituții în care se pot angaja și oameni fără pregătire într-un anumit domeniu, au devenit „trambuline”, pentru a introduce în aparatul de stat noi angajați, membri ai partidelor politice din coaliție. Pe acest sistem au ajuns să lucreze la ARR 34 de persoane care nu au nicio legătură cu Transporturile, dar care au fost transferate de la mai multe cabinete parlamentare și de la primării. Directorii din ARR care își ocupă funcțiile în baza unor examene – deci nu au fost numiți politic și nu pot fi dați afară legal – s-au revoltat, pe bună dreptate, în ultimele luni, pentru că instituția din subordinea Ministerului Transporturilor a devenit unul dintre principalii angajatori ai oamenilor din partidele de la guvernare.

Trimiși pe capul aleșilor neamului

Profitând de o schimbare de organigramă din ARR, unul dintre directorii revoltați i-a trimis acasă și pe detașați, la jumătatea lunii trecute. Abia atunci a-nceput circul în coaliție, pentru că parlamentarii care-i angajaseră pe posturi de consilieri s-au trezit cu oameni în plus, pe care ar trebui să-i și plătească, din banii lor – ceea ce este inadmisibil, într-o coaliție, mai ales după ce s-au negociat niște posturi călduțe, la stat. Soluția s-a găsit, însă, imediat: ARR le organizează concurs, pe 27 iulie, pe aceleași posturi care au fost desființate prin schimbarea de organigramă și prin încetarea detașărilor. „După ce s-a schimbat organigrama, secretarul de stat Gabor Sandor a chemat directorii și șefii de serviciu de la ARR, spunându-le că felicită instituția pentru că este prima care și-a făcut reformă și organizare. De fapt, acum se vor reangaja peste 100 de oameni, dintre care unii n-au niciun fel de competență sau pregătire profesională pentru posturile care le sunt pregătite. În plus, nouă ni se pare anormal ca ministrul să avizeze organigrama înainte de a primi raportul Corpului de Control, așa cum s-a-ntâmplat în cazul ARR”, a declarat, pentru Jurnalul, un angajat al instituției. De altfel, ministrul Cătălin Drulă este prezentat ca „Drulăul” politicii din România, omul care „face curățenie” și „nu iartă nicio sinecură”. Dar aceste lucruri se întâmplă chiar în ministerul pe care-l conduce și nici măcar nu poate pretinde că nu știe, după ce subiectul politrucilor angajați la ARR a apărut de mai multe ori în presă.

Unde merge mia, merge și suta

„În momentul în care am cerut să oprească detașările, pentru că sunt prea mulți, s-a creat un adevărat circ, în cabinetele parlamentare, pentru că cei mai muți de acolo plecaseră. Detașarea a-nceput imediat după alegeri. În momentul în care s-a schimbat organigrama, am cerut să le înceteze detașările, pentru că devenea supradimensionată noua organigramă”, a explicat, pentru Jurnalul, un director din ARR. Instituția avea aprobare, din anul 2019, pentru a angaja 84 de specialiști. Concursul a fost amânat de mai multe ori, din varii motive, dar acum se va organiza concurs, pe 27 iulie, unde vor exista și posturile pregătite pentru oamenii de partid, exact acolo unde fuseseră trimiși și prin detașare. Aceste posturi sunt foarte convenabile, pentru că, în afară de faptul că nu presupun studii în domeniu, sunt și în județele în care fiecare om al partidului își are reședința. Exact așa sunt pregătite și pentru examenul pe care urmează să-l susțină foștii detașați, de această dată intrând în sistem pe bază de concurs, deci cu eliminarea posibilității de a mai putea fi dați afară.

Fitness la transporturi rutiere

Un exemplu de om al coaliției de guvernare angajat la ARR pe baza competențelor în domeniul transporturilor este o doamnă cu performanțe notabile în sport, care a lucrat ca instructor de fitness, în ultimii ani. Doamna nu a fost angajată la ARR, în județul ei de reședință, ca să instruiască personalul instituției prin ore de sport, ci a fost pusă pe o funcție specifică pentru cei care au studii de specialitate în Transporturi. Prin detașare de la o altă instituție nu este necesară și pregătirea profesională într-un anumit domeniu, pentru a ocupa un post la stat. Culmea este că nici pentru prezentarea la concursul pentru ocuparea posturilor proaspăt inventate la ARR nu se cer studii în domeniu. Cei care au gândit acest sistem de angajări pentru reducerea ratei șomajului în rândul oamenilor partidelor politice s-au gândit la toate aspectele, pentru a nu întâmpina dificultăți legate de pregătirea profesională.

Marea problemă a parlamentarilor care și-au primit înapoi foștii consilieri, după încetarea detașărilor, este că bugetul pentru plata consilierilor e limitat. Toți au angajat alți consilieri, iar acum nu mai au de unde să le dea banii.