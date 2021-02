Parlamentarii PSD îi cer demisia lui Vlad Voiculescu, după incendiul de la Institutul „Matei Balș”

Hepta

Deputații PSD au venit, luni, la Parlament cu pancarte negre, pe care scrie cu alb „Voiculescu, demisia”, considerându-l responsabil de gestionarea situației după incendiul de la Institutul „Matei Balș”, scrie Mediafax.

Deputatul Mihai Fifor a spus că este necesar ca ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, să vină în Parlament și „să dea socoteală”, iar până la acel moment, parlamentarii PSD îi cer demisia.

„Nu cred că e român în țara asta care să nu realizeze ceea ce s-a întâmplat și care să nu sesizeze că cel chemat să ia măsurile necesare în perioada aceasta foarte-foarte complicată este, probabil, singurul care chiar nu știe ce are de făcut și chiar nu are nicio legătură cu zona aceasta. Cred că este imperios necesar ca cel are preia un portofoliu de felul acesta să știe ce înseamnă un spital, să știe ce înseamnă sistemul sanitar și să poată să ia măsurile în consecință, motiv pentru care noi ne-am dori să îl vedem pe domnul Voiculescu în Parlament. Am înțeles la Grup că lucrul acesta nu s-a realizat, dar noi vom continua să cerem ca ministrul Voiculescu să vină în fața Parlamentului și să prezinte niște explicații, timp în care noi îi cerem demisia”, a spus Fifor.

Întrebat dacă îi cere explicați și fostului manager de la „Matei Balș”, prof. Adrian Streinu Cercel, în prezent senator PSD, Fifor a spus că totul va fi public după anchetele instituțiilor abilitate.

„Eu cred că dacă la Balș au fost nereguli și lucrul acesta va rezulta în urma unor cercetări făcute de instituțiile abilitate, lucrurile acestea se vor spune, vor fi lucruri publice. A da vina pe fosta conducere e un pic peste mână”, a răspuns Fifor.

Întrebat despre demersul social-democraților, președintele PNL și al Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a spus că „misiunea Opoziției este aceea de a critica orice chestiune care apare”.

„Din punctul meu de vedere cred că trebuie făcută o evaluare foarte serioasă, trebuie identificate responsabilitățile, trebuie pedepsiți vinovații pentru această tragedie și, mai ales, trebuie pus în practică planul de măsuri care rezultă din aceste evaluări”, a spus Orban.