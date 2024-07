Orban: „Vestea bună e că nu am primit instrucţiuni diplomatice de la Bucureşti, ce să spun şi ce să nu spun”

"Prima veste bună este că nu s-a făcut aşa mare tam-tam cum s-a făcut anul trecut, nu am primit nici instrucţiuni diplomatice de la Bucureşti, ce să spun şi ce nu să spun, însă am primit o invitaţie la un dialog la nivel de prim-ministru şi s-a şi întâmplat acest lucru. Anul trecut când ne-am întâlnit, după întâlnirea respectivă cu premierul României, am spus că este 'beginning of a beautiful friendship', adică 'începutul unei prietenii frumoase', şi mai spuneam că da, am făcut progrese, am făcut un pas în faţă", a declarat Orban, potrivit traducerii oficiale.

Acesta a trecut în revistă subiectele abordate în cadrul întâlnirii cu Marcel Ciolacu şi şi-a exprimat speranţa că în toamnă va exista un vot pentru aderarea României la Schengen.

"Şi dacă e să trecem în revistă ce s-a întâmplat de atunci, într-adevăr am bătut nişte recorduri în ceea ce priveşte cifrele, schimburile economice. România este un partener important, dacă nu cel mai important partener economic pentru Ungaria. Am discutat despre un TGV şi am discutat şi despre aderarea României la Schengen. Şi am spus că în toamnă vom pune pe agenda aderarea României la zona Schengen şi, dacă se poate şi sperăm că se poate, o să avem şi un vot în favoarea aderării României la zona Schengen", a spus Orban, potrivit traducerii asigurate de organizatori.

Acesta a mai arătat că nu am primit instrucţiuni diplomatice de la Bucureşti, dar a primit de la Bruxelles, menţionând că "au fost condamnate eforturile misiunii de pace".

Orban Viktor susţine, la Băile Tuşnad, tradiţionalul său discurs, pornind de la tema ediţiei din acest an a Universităţii de Vară- "Pe drumul drept".

Peste 7.000 de persoane înregistrate pentru discursul premierului ungar, Viktor Orban. Măsuri sporite de securitate

Peste 7.000 de persoane s-au înregistrat pentru a asista la tradiţionalul discurs pe care Viktor Orban, premierul Ungariei, îl va susţine în închiderea lucrărilor Universităţii de Vară "Tusvanyos", de la Băile Tuşnad, au precizat organizatorii, pentru AGERPRES.

Potrivit aceloraşi surse, au existat persoane a căror înregistrare nu a fost acceptată "din motive de securitate".



Este al doilea an consecutiv când cei care au dorit să urmărească discursul premierului ungar, inclusiv jurnaliştii acreditaţi sau traducătorii, au trebuit să se înregistreze, decizia fiind luată de organizatori după ce, în anul 2023, mai mulţi membri ai unor organizaţii româneşti şi-au anunţat intenţia de a asista la discursul pe care Viktor Orban îl susţinea la Băile Tuşnad.



Aceştia au venit atunci, dar nu li s-a permis accesul în zona în care premierul Ungariei se adresa participanţilor.



Accesul s-a făcut pe baza unui cod QR, prin mai multe puncte de control, iar bagajele au fost controlate, la fel ca şi în celelalte zile ale Universităţii de Vară de la Băile Tuşnad.



Măsurile de securitate sunt ridicate, la faţa locului putând fi observate numerose forţe de ordine.



Preşedintele Asociaţiei "Calea Neamului", Mihai Tîrnoveanu, cel care anul trecut a venit la Băile Tuşnad însoţit de peste o sută de persoane, inclusiv lideri şi membri ai Asociaţiei "Frăţia Ortodoxă", fără să poată intra în zona unde Orban se adresa participanţilor, a postat un mesaj pe Facebook din care reiese că nu ar mai veni în acest an.



Tîrnoveanu s-a aflat, acum doi ani, printre spectatorii de la eveniment şi în momentul în care Viktor Orban a început să vorbească, a afişat un banner pe care scria "Ceva este etern-Transilvania , pământ românesc", motiv pentru care a fost evacuat din zona respectivă de către personalul de securitate.



Premierul Ungariei, Viktor Orban, îşi va ţine, începând cu ora 10,30, tradiţionalul discurs pornind de la tema centrală a evenimentului - "Pe drumul drept".



Ca de fiecare dată, alături de el, se vor afla, în acelaşi panel de discuţii, preşedintele Comisiei de politică externă a Parlamentului Ungariei, Németh Zsolt, fondator al Universităţii de Vară de la Băile Tuşnad, şi Tokes László, preşedintele Consiliului Naţional Maghiar din Transilvania.



Aproximativ 1.000 de invitaţi au participat, în acest an, la cele 500 de programe ale Universităţii de Vară "Tusvanyos", de la Băile Tuşnad, ţinute în 34 de corturi, cu tematici diferite.



Evenimentul, ajuns la ediţia cu numărul 33, este organizat de Consiliul Tineretului Maghiar din România şi Fundaţia Pro Minoritate din Ungaria, partener principal fiind Consiliul Naţional Maghiar din Transilvania.

Sursa: AGERPRES