Angajatorii din România oferă 34.845 de posturi. 266 de locuri de muncă sunt disponibile prin Eures

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru agent de securitate (2.572), conducător auto transport rutier (2.145), muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (1.819), lucrător comercial (1.574), manipulant mărfuri (1.454), curier (1.393) şi muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (1.288).



Dintre cele 34.845 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 2.362 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; programator; analist în diferite domenii de activitate; manager în diferite domenii de activitate etc.), 7.063 persoanelor cu studii liceale sau postliceale (conducător auto transport rutier; lucrător comercial; agent de securitate; servant pompier; casier etc), 6.874 persoanelor cu studii profesionale (lucrător comercial; operator fabricaţie flux; sudor; fierar betonist; manipulant mărfuri; confecţioner-asamblor articole din textile etc.) iar restul de 18.546 locuri de muncă sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet; muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor; manipulant mărfuri; curier; lucrător în bucătărie - spălător vase mari; paznic; ajutor bucătar etc).



Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 266 locuri de muncă vacante, astfel: Norvegia - 85 locuri de muncă pentru - montator pardoseli; electrician; betonist; designer grafică; montator folie autovehicule; îngrijitor câini; dulgher de interior (producţie artizanală); zugrav; şofer camion colectare deşeurilor; personal bucătărie; muncitor în producţie - industria piscicolă; Italia - 71 locuri de muncă pentru - lucrător în gospodărie; lucrător în domeniul sportului şi al pregătirii fizice - animator/animatoare centru de vacanţă; şofer autobuz; specialist în vânzări, marketing şi relaţii publice; Germania - 51 locuri de muncă pentru - lucrător în producţie-procesare produse din carne (f/b); lucrător în fermă; sudor MAG; electrician; lucrător ajutor la prelucrarea metalelor; operator stivuitor; Danemarca - 30 locuri de muncă pentru - instalator ţevi (tubulator naval); tehnician de automatizări (ucenic).



De asemenea, locuri de muncă mai sunt oferite în: Finlanda - 14 locuri de muncă pentru - culegător de fructe de pădure; tăietor de lemne; muncitor la demolări; sudor TIG; Polonia - 8 locuri de muncă pentru reprezentant de vânzări în România (la angajare două săptămâni de pregătire în Grudziadz); Slovenia - 3 locuri de muncă pentru muncitor forestier; Irlanda - 3 locuri de muncă pentru - îngrijitor persoane; specialist clinian în domeniul ştiinţelor medicale de laborator; specialist în domeniul ştiinţelor medicale de laborator şi Austria - un loc de muncă pentru mecanic auto.

AGERPRES