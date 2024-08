Raluca Turcan deschide lista candidaților PNL Sibiu la Camera Deputaților

PNL Sibiu a votat lista candidaților pentru alegerile parlamentare.

PNPNL SIBIU, LISTĂL Sibiu își dorește să trimită în Parlament și Guvern oameni care, prin pregătire, profesie și seriozitate, au făcut și fac lucruri pentru sibieni in viața lor de zi cu zi, spune Raluca Turcan.

La Senat lista este deschisă de senatorul Nicolae Neagu.

„La Camera Deputaților, colegii m-au votat pentru un nou mandat în Parlamentul României. Rezultatele prezenței mele în Parlamentul României și în Guvern vorbesc de la sine. Faptul că organizația PNL Sibiu are un ministru, în persoana mea, e garanția faptului că Sibiul are o voce puternică în Guvern. Și cred că am dovedit de nenumărate ori că AM FĂCUT lucruri pentru Sibiu. Și pentru că vorbim de dezvoltarea Sibiului, nu există echipă mai bună decât una din care face parte și Virgil Popa. Fost Viceprimar al Sibiului în mandatele de primar ale lui Klaus Iohannis, este un sprijin real pentru toți sibienii în dezvoltarea orașului. Virgil Popa este un om onest, implicat, muncitor, alături de comunitate de fiecare dată când i se solicită sprijinul. Pentru locul trei la Camera Deputaților o propunem pe Christine Thellman. Un bun parlamentar, serios, muncitor, implicat în viața organizației. Reprezintă în parlament orașul Mediaș și zona de Nord și este membru în Comisia de Administrație Publică și Comisia de Afaceri Europene. Cred cu tărie că în această formulă putem obține un rezultat excelent pentru PNL Sibiu, pentru Sibiu, atât la alegerile parlamentare, cât și la alegerile prezidențiale, mult mai dificile decât în anii precedenți”, scrie Turcan.

(sursa: Mediafax)