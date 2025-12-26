India investește masiv în infrastructura din Himalaya, pe fondul tensiunilor cu China

Inițiativa vine după confruntarea sângeroasă din 2020 dintre trupele indiene și chineze, desfășurată de-a lungul Liniei de Control Actual (LAC), o graniță de aproximativ 3.500 de kilometri.

Incidentul a evidențiat dezavantajul logistic al Indiei, în condițiile în care China putea trimite rapid întăriri, în timp ce armata indiană avea nevoie de mai multe zile pentru a mobiliza trupe în zonele muntoase greu accesibile, relatează WSJ.

„A fost o schimbare dramatică de gândire”, a declarat generalul-maior în rezervă Amrit Pal Singh, fost șef al logisticii operaționale în regiunea Ladakh. „Ne-am dat seama că trebuie să ne schimbăm complet abordarea”.

Un proiect-cheie este tunelul Zojila, evaluat la peste 750 de milioane de dolari, săpat la o altitudine de aproximativ 3.500 de metri. Tunelul va permite aprovizionarea pe tot parcursul anului a avanposturilor din Ladakh, regiune izolată până la șase luni anual din cauza ninsorilor.

„Este un exercițiu logistic uriaș, desfășurat în mod regulat, an de an”, a spus general-locotenentul în rezervă Deependra Singh Hooda.

Potrivit acestuia, fiecare soldat are nevoie de aproximativ 100 de kilograme de provizii pe lună. „Toate acestea trebuie transportate până la acel post pe umerii cuiva”, a explicat Hooda.

Bugetul Organizației Drumurilor de Frontieră a crescut la 810 milioane de dolari, de la 280 de milioane în 2020, în timp ce cheltuielile militare totale ale Indiei au ajuns la 80 de miliarde de dolari.

Autoritățile au construit mii de kilometri de drumuri, peste 30 de heliporturi și au modernizat mai multe piste de aterizare în apropierea frontierei.

Totuși, experții avertizează că dezvoltarea infrastructurii ar putea crește riscul de confruntări.

Oficialii indieni susțin că obiectivul nu este egalarea infrastructurii Chinei, ci crearea unui factor de descurajare. „Nu mergem prea departe”, a declarat Singh. „În niciun moment nu ar trebui să încercăm să ajungem China din urmă.”

(sursa: Mediafax)