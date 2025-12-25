Ambasadorul Marii Britanii îi surprinde pe români cu un colind românesc

Acesta a interpretat la pian melodia „Am plecat să colindăm”, îndrăgită de toți românii. Momentul a fost apreciat ca un semn de respect față de tradițiile românești și un gest de conectare cu oamenii de aici.

Pe lângă interpretarea colindului, Gi

les Portman a transmis și un mesaj de Crăciun în limba română, într-un videoclip postat pe pagina Facebook a Ambasadei Regatului Unit la București.

"Dragi prieteni, cu ocazia sărbătorilor de iarnă doresc să vă transmit cele mai sincere urări din partea mea și a întregii echipe a Ambasadei britanice la București. Vă urăm un Crăciun fericit, sărbători liniștite alături de cei dragi și un an nou plin de sănătate, bucurii și împliniri. Vă mulțumim pentru prietenia și colaborarea din acest an și credem cu încredere spre ceea ce vom construi împreună în 2026. La mulți ani și sărbători fericite!", a transmis Giles Portman.

Videoclipul este însoțit de un mesaj al Ambasadei Marii Britanii.

„Un gând de sărbători din partea Ambasadorului nostru, Giles Portman, și a echipei Ambasadei Britanice la București. Noi toți, cei de la Ambasada Britanică din București, vă dorim un Crăciun fericit, sărbători liniștite alături de cei dragi și un An Nou plin de sănătate și bucurii!”

În mesajul său, ambasadorul și-a exprimat încrederea în continuarea proiectelor comune și a colaborării bilaterale în 2026, încheind cu urarea tradițională: „La mulți ani și sărbători fericite!”.