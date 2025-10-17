Premierul Bolojan: „Blocul din Sectorul 5 nu va mai putea fi reabilitat şi va trebui demolat”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că blocul de pe strada Vicina, din Sectorul 5, distrus în urma unei explozii puternice, nu mai poate fi reabilitat și va trebui demolat. Deflagrația, produsă cel mai probabil din cauza unei scurgeri de gaze, a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor 13.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Radio România Actualități, că structura blocului afectat este grav compromisă, iar specialiștii de la Inspecția de Stat în Construcții au concluzionat că imobilul nu mai poate fi salvat.

"Din păcate, am avut în această dimineaţă această tragedie şi îmi exprim compasiunea pentru familiile celor decedaţi, pentru cei răniţi, pentru toţi locuitorii acelui bloc pentru că le-a fost dată peste cap, practic, viaţa, de acea explozie. Înţeleg că sunt trei decedaţi şi sunt doi într-o stare destul de gravă, iar doi, din păcate, sunt cu arsuri destul de serioase, şi mi-a comunicat ministrul Sănătăţii că au convenit să fie transferaţi în străinătate. Celelalte cazuri sunt într-o stare stabilă. Dar, din păcate, această tragedie a generat acest număr de victime şi afectarea structurii de rezistenţă a blocului şi, din primele estimări ale Inspecţiei de Stat în Construcţii, foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat şi va trebui demolat", a spus Ilie Bolojan, la Radio România Actualităţi.

Explozia s-a produs la ora 09:07, într-un bloc cu opt etaje, în formă de U, situat pe strada Vicina. Trei etaje au fost grav afectate, iar mai multe apartamente au fost distruse complet.

Compania Distrigaz a precizat că alimentarea cu gaze fusese oprită încă de joi și că, în momentul exploziei, echipa sa a constatat că sigiliul fusese rupt. În urma incidentului, ANRE a anunțat declanșarea unui control la Distrigaz pentru a verifica circumstanțele exacte ale tragediei.

Premierul a mai precizat că doi dintre răniți, care au suferit arsuri grave, vor fi transferați la spitale din străinătate pentru tratament de specialitate. Restul victimelor sunt în stare stabilă, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Sănătății.

Arafat: Pompierii au închis alimentarea cu gaz cu o zi înaintea exploziei

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a avertizat că blocul prezintă risc de colaps și a făcut apel la cetățeni să nu încerce să intre în clădire.

„Pompierii au fost ieri la una dintre solicitările populației și în procesul-verbal spune clar că pompierii au închis alimentarea cu gaz până au ajuns reprezentanții de la Distrigaz. Din ce știm, reprezentanții de la Distrigaz au păstrat alimentarea închisă și cred că știți deja, pentru că a apărut în spațiul public, că se bănuiește că cineva a dat drumul la gaz și a rupt sigiliul într-un mod neautorizat”, a spus Arafat, vineri, într-o conferință de presă la sediul MAI.

El a precizat că urmează o anchetă, iar confirmarea acestor aspecte urmează să se facă după investigarea de către autoritățile competente în acest sens. Arafat a infirmat informațiile potrivit cărora pompierii nu ar fi răspuns apelurilor cetățenilor din blocul respectiv, iar pompierii care au fost joi la imobil au semnalat clar că gazul a fost închis.

„Din ce știm, astăzi dimineață a mai fost un apel, iar la acest apel s-a deplasat Distrigaz acolo, dar concomitent cu sosirea lor sau înainte să sosească cei de la Distrigaz s-a produs explozia, așa că acestea sunt date care sunt în dinamică, pot să se schimbe, putem avea informații noi care să apară. Acest lucru, cum am zis, este deja în mâna autorităților competente care fac aceste investigații”, a mai spus Arafat.

Șeful DSU a precizat că la fața locului vor rămâne echipe până se termină operațiunile de căutare-salvare, iar zona va fi strict închisă, pentru a nu mai intra nimeni.