Preşedintele Nicuşor Dan a transmis condoleanţe poporului elveţian în urma tragediei de la Crans Montana

Şeful statului a afirmat, într-un mesaj postat pe platforma X, că este profund întristat la începutul noului an după ce a aflat despre despre explozia şi incendiul de la Crans-Montana, care au provocat numeroase victime şi răniţi.



Nicuşor Dan a subliniat în mesajul său că doreşte recuperare rapidă persoanelor rănite şi a transmis condoleanţe familiilor victimelor, poporului elveţian şi preşedintelui Guy Parmelin.



***



Ministerul Afacerilor Externe a informat că sunt în curs procedurile de identificare a persoanelor afectate de explozia din staţiunea elveţiană Crans-Montana şi până în prezent nu au fost solicitări de asistenţă consulară la ambasada ţării noastre.



MAE, prin intermediul Ambasadei României în Confederaţia Elveţiană, a întreprins demersuri pe lângă autorităţile competente, în vederea obţinerii unor informaţii oficiale cu privire la cetăţenia, identitatea şi starea de sănătate a persoanelor afectate.



Un consul din cadrul Ambasadei României la Berna s-a deplasat în zonă, fiind pregătit să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor, dacă situaţia va impune, se arată într-un comunicat transmis joi de MAE.



MAE aminteşte cetăţenilor români că pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Berna:



Telefon call-center: +41 31 351 05 46 şi +41 31 351 05 47, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center-ului în regim de permanenţă.



De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice: +41 76 387 50 05.



***



Comandantul Poliţiei Cantonale din Valais, Frederic Gisler, a confirmat joi, într-o conferinţă de presă, că "zeci de persoane au murit" în incendiul care a izbucnit în primele ore ale noului an într-un bar din populara staţiune de schi elveţiană Crans Montana, informează EFE.



Ministerul italian de Externe a declarat că informaţiile de la poliţia elveţiană indicau aproximativ 40 de decese, dar Gisler a refuzat să comunice un număr precis, transmite Reuters.



"Numărul nostru este de aproximativ o sută de răniţi, cei mai mulţi grav şi, din păcate, zeci de persoane sunt presupuse decedate," a spus Frederic Gisler, adăugând că pacienţii au fost trimişi la spitale din Sion, Lausanne, Geneva şi Zurich.



Şeful securităţii din cantonul Valais, Stephane Ganzer, a declarat că printre victime se numără şi cetăţeni din alte ţări.



"Prioritatea este medicina legală pentru a ne ajuta să identificăm persoanele decedate", a declarat, la rândul său, procurorul general al cantonului Valais, Beatrice Pilloud.



Poliţia din Valais a exclus ipoteza unui atentat ca fiind cauza incendiului declanşat puţin după miezul nopţii.



Ministrul de externe italian Antonio Tajani a declarat că incendiul ar fi putut fi cauzat de artificii. "Se pare că a fost un accident provocat de un foc, de o explozie, de o petardă aruncată în timpul sărbătorilor de Anul Nou," a declarat el pentru postul de televiziune italian Sky TG24.



Conform unei declaraţii făcute pentru cotidianul elveţian 24 Heures de un tânăr care s-a aflat în interiorul barului, "nişte dispozitive pirotehnice instalate pe sticle comandate (de clienţi) în clubul de noapte ar fi declanşat un incendiu la tavan", care "s-a aprins foarte repede", declanşând scene de panică, transmite AFP.



Incendiul s-a declanşat după o explozie produsă în jurul orei locale 01:30 (00:30 GMT) în barul Le Constellation, foarte frecventat de turişti, într-un moment în care persoanele aflate înăuntru sărbătoreau Anul Nou.



Autorităţile elveţiene au declarat că pentru operaţiunile de salvare au fost desfăşurate zece elicoptere şi 40 de ambulanţe, potrivit Reuters. AGERPRES