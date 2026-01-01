x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Preşedintele Nicuşor Dan a transmis condoleanţe poporului elveţian în urma tragediei de la Crans Montana

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis condoleanţe poporului elveţian în urma tragediei de la Crans Montana

de Redacția Jurnalul    |    01 Ian 2026   •   17:56
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis condoleanţe poporului elveţian în urma tragediei de la Crans Montana
Sursa foto: presidency.ro/Nicuşor Dan a transmis condoleanţe familiilor victimelor, poporului elveţian şi preşedintelui Guy Parmelin

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis joi condoleanţe poporului elveţian în urma tragediei din staţiunea Crans Montana unde zeci de persoane au murit într-un incendiu în noaptea de Revelion.

Şeful statului a afirmat, într-un mesaj postat pe platforma X, că este profund întristat la începutul noului an după ce a aflat despre despre explozia şi incendiul de la Crans-Montana, care au provocat numeroase victime şi răniţi.

Nicuşor Dan a subliniat în mesajul său că doreşte recuperare rapidă persoanelor rănite şi a transmis condoleanţe familiilor victimelor, poporului elveţian şi preşedintelui Guy Parmelin.

***

Ministerul Afacerilor Externe a informat că sunt în curs procedurile de identificare a persoanelor afectate de explozia din staţiunea elveţiană Crans-Montana şi până în prezent nu au fost solicitări de asistenţă consulară la ambasada ţării noastre.

MAE, prin intermediul Ambasadei României în Confederaţia Elveţiană, a întreprins demersuri pe lângă autorităţile competente, în vederea obţinerii unor informaţii oficiale cu privire la cetăţenia, identitatea şi starea de sănătate a persoanelor afectate.

Un consul din cadrul Ambasadei României la Berna s-a deplasat în zonă, fiind pregătit să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor, dacă situaţia va impune, se arată într-un comunicat transmis joi de MAE.

MAE aminteşte cetăţenilor români că pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Berna:

Telefon call-center: +41 31 351 05 46 şi +41 31 351 05 47, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center-ului în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice: +41 76 387 50 05.

***

Comandantul Poliţiei Cantonale din Valais, Frederic Gisler, a confirmat joi, într-o conferinţă de presă, că "zeci de persoane au murit" în incendiul care a izbucnit în primele ore ale noului an într-un bar din populara staţiune de schi elveţiană Crans Montana, informează EFE.

Ministerul italian de Externe a declarat că informaţiile de la poliţia elveţiană indicau aproximativ 40 de decese, dar Gisler a refuzat să comunice un număr precis, transmite Reuters.

"Numărul nostru este de aproximativ o sută de răniţi, cei mai mulţi grav şi, din păcate, zeci de persoane sunt presupuse decedate," a spus Frederic Gisler, adăugând că pacienţii au fost trimişi la spitale din Sion, Lausanne, Geneva şi Zurich.

Şeful securităţii din cantonul Valais, Stephane Ganzer, a declarat că printre victime se numără şi cetăţeni din alte ţări.

"Prioritatea este medicina legală pentru a ne ajuta să identificăm persoanele decedate", a declarat, la rândul său, procurorul general al cantonului Valais, Beatrice Pilloud.

Poliţia din Valais a exclus ipoteza unui atentat ca fiind cauza incendiului declanşat puţin după miezul nopţii.

Ministrul de externe italian Antonio Tajani a declarat că incendiul ar fi putut fi cauzat de artificii. "Se pare că a fost un accident provocat de un foc, de o explozie, de o petardă aruncată în timpul sărbătorilor de Anul Nou," a declarat el pentru postul de televiziune italian Sky TG24.

Conform unei declaraţii făcute pentru cotidianul elveţian 24 Heures de un tânăr care s-a aflat în interiorul barului, "nişte dispozitive pirotehnice instalate pe sticle comandate (de clienţi) în clubul de noapte ar fi declanşat un incendiu la tavan", care "s-a aprins foarte repede", declanşând scene de panică, transmite AFP.

Incendiul s-a declanşat după o explozie produsă în jurul orei locale 01:30 (00:30 GMT) în barul Le Constellation, foarte frecventat de turişti, într-un moment în care persoanele aflate înăuntru sărbătoreau Anul Nou.

Autorităţile elveţiene au declarat că pentru operaţiunile de salvare au fost desfăşurate zece elicoptere şi 40 de ambulanţe, potrivit Reuters. AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Crans-Montana nicusor dan Elveția noaptea de revelion
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri