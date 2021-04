Prima reacție a lui Dan Barna la solicitarea premierului Cîțu

Vicepremierul Dan Barna a oferit un răspuns rapid premierului Florin Cîțu pe Facebook, asta după ce prim-ministrul i-a solicitat publicat să vină cu informații în ședința de Guvern.

”Ca urmare a solicitării transmise public de premierul Florin Cîțu fac următoarele precizări:Am fost informat ieri, 15 aprilie, de echipa de la Ministerul Sănătății că verifică posibile inadvertențe în modul de raportare a persoanelor decedate de COVID-19 în cele două baze de date folosite de autorități. Am solicitat imediat secretarulului de stat să facă o notă de informare premierului Florin Cîțu, cu stadiul situației, pentru a putea decide măsurile pe care le va considera necesare în calitate de ministru interimar al Sănătății. Nota a fost transmisă conform nr. de înregistrare la cabinetul premierului ieri, 15 aprilie, la ora 11:05.Ulterior, în cadrul ședinței de Guvern de ieri i-am transmis premierului ca am fost informat că este o situație în analiză la Ministerul Sănătății legată de metodologia privind înregistrarea deceselor de COVID-19 și că am cerut să-i fie trimisă și că a primit o notă pe acest subiect. Premierul, ca ministru interimar al Sănătății, mi-a comunicat că va analiza aceste informații.” a scris Dan Barna.