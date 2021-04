Prima reacție a premierului Cîțu în cazul Pitești: I-am cerut ministrului Bode o anchetă rapidă

Premierul Florin Cîțu a anunțat că a vorbit cu ministrul de Interne, Lucian Bode, despre bărbatul din Pitești care a murit după ce a fost imobilizat de polițiști. I-am cerut ministrului o anchetă rapidă, cei vinovați vor plăti, a spus prim-ministrul.

Premierul a fost întrebat dacă ministrul de Interne, Lucian Bode, ar trebui să demisioneze în urma cazului de la Pitești, pe modelul fiecare elev este responsabilitatea Ministerului Educației, fiecare pacient este responsabilitatea Ministerului Sănătății.

„Acolo am cerut... am avut o discuție cu domnul Bode, i-am cerut o anchetă foarte rapidă și i-am spus că vinovații trebuie să răspundă. Deja înțeleg că se ocupă de situație. Nu am toate informațiile în acest moment”, a spus premierul Florin Cîțu.

Declarațiile au fost făcute duminică la finalul ședinței Centrului Național de Conducere și Coordonare a Intervenției.

(sursa: Mediafax)