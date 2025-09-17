Primarul Buzăului: „Cu Sorin Grindeanu și echipa lui, PSD se va duce sub 10%!”

Constantin Toma avertizează că PSD ar putea ajunge sub 10% în sondaje, cu Sorin Grindeanu președinte:

„Ne ducem încet-încet, dacă acum am coborât cu mult sub 20%, ne vom duce sub 10%. Deci nu mai poate oferi ceva domnul Sorin Grindeanu, nu mai are ce oferi, el și echipa lui. Puteau să facă multe lucruri până acum, cât au fost la putere, acum doar încurcă. Ori ieși de la guvernare și nu mai spui nimic ori dacă stai la guvernare, încearcă să ajuți reformele, nu să le încurci”, adaugă el.

Întrebat de ce ar arăta mai bine PSD-ul cu Titus Corlățean președinte, în condițiile în care nici el nu este o figură nouă în partid, primarul Buzăului a răspuns: „Nu este nouă, dar și-ar putea face o echipă, sper să fiu și eu în ea și mulți colegi, pentru că suntem în legătură mulți, din toată țara, astfel încât să putem schimba și să venim cu un suflu nou, pentru că este nevoie de un partid social democrat puternic, care trebuie să se reinventeze”.

PSD ar putea organiza un Congres pentru alegerea noii conduceri, la sfârșitul acestui an. Până acum, și-au anunțat intenția de a candida pentru șefia partidului actualul președinte interimar, Sorin Grindeanu și senatorul Titus Corlățean. Acesta din urmă este susținut între alții de primarul Buzăului, Constantin Toma.

(sursa: Mediafax)