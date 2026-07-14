Răsturnare de situație în Parlament: PSD susține fondurile europene, dar pune condiții dure Guvernului

„Vom rămâne deschiși dialogului pentru instalarea cât mai rapidă a unui guvern funcțional, în interesul României. Dar nu vom mai susține necondiționat niciuna dintre acțiunile actualului guvern demis”, a transmis PSD.

Social-democrații susțin că nu vor accepta adoptarea unor acte normative trimise în Parlament fără o perioadă suficientă de dezbatere și consultare.

„Nu vom adopta nicio lege trimisă de Guvern în ultimul moment, fără a lăsa Parlamentului o perioadă rezonabilă de dezbatere reală. Pentru salvarea banilor europeni, Guvernul are obligația să nu-și mai încalce propriile termene și să elaboreze în timp util proiectele de lege”.

PSD mai precizează că nu va vota proiecte legislative în care nu sunt luate în considerare amendamentele și observațiile partidului. Executivul trebuie să își asigure majoritatea parlamentară necesară pentru adoptarea propriilor inițiative, potrivit social-democraților. „Iar dacă va avea nevoie de votul PSD, va trebui să accepte condițiile puse de PSD pentru protejarea intereselor naționale și ale cetățenilor români”, subliniază partidul.

Totodată, PSD afirmă că este dispus să sprijine măsurile necesare pentru atragerea fondurilor europene, însă va analiza în detaliu fiecare proiect propus de Guvern.

„Suntem pregătiți să votăm pentru fiecare euro cuvenit României, dar vom verifica la sânge fiecare prevedere propusă de Guvern, pentru a nu fi afectate interesele cetățenilor români”.

Social-democrații acuză actualul Executiv că ar putea folosi proiectele legate de PNRR sau programul SAFE pentru a introduce „prevederi care servesc doar propriilor interese de partid, fără nicio legătură cu interesul național”.

PSD afirmă că nu va susține o nouă lege a salarizării dacă aceasta „ar putea aduce mai multă inechitate în societatea românească”, o lege a integrității despre care spune că ar limita activitatea instituțiilor de control și nici acte normative care ar permite „vânzarea companiilor strategice ale României, la prețuri de nimic, pe liste scurte, stabilite în secret, fără consultare publică și fără niciun beneficiu pentru țara noastră”.

(sursa: Mediafax)