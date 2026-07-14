Grindeanu se bate cu pesta haștagilor: „Au dat afară liberali vechi ca să aducă șoșocari"

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că „perioada romantică" din relația cu PNL s-a încheiat și că social-democrații se vor opune, pe toate planurile, a ceea ce a numit „pesta haștagilor". Declarația a venit într-o intervenție la România TV, în plin blocaj politic legat de formarea unui nou guvern.

„Ne batem cu această pestă a haștagilor pe tot terenul"

„Hai să fiu mai plastic, perioada romantică s-a încheiat și ne batem cu această pestă a haștagilor pe tot terenul. Gata. Peste tot. Pentru că România trebuie să scape de această boală, de această pestă a reziștilor, a haștagilor", a spus Grindeanu. Întrebat direct dacă PSD și USR mai pot colabora, liderul social-democrat a fost tranșant: „Sub nicio formă".

Grindeanu a mai anunțat că partidul său nu va vota nicio lege care nu trece printr-un proces transparent de consultare. „Eu vă spun că nu va vota PSD-ul nicio lege care nu este discutată, care nu e pusă în transparență, care ascunde chestiuni de care spuneam, gen cele de la ANI, care nemulțumește societatea cum e legea salarizării, PSD-ul nu va vota. PSD-ul este în opoziție", a precizat el, subliniind că responsabilitatea adoptării acestor legi nu revine formațiunii sale.

Atacul la adresa PNL: „șoșocari" în loc de liberali vechi

Cel mai dur pasaj al declarației a vizat conducerea PNL, acuzată că a înlocuit lideri istorici ai partidului cu figuri provenite din formațiuni considerate radicale. Grindeanu a spus că liberalii „au dat la o parte și au dat afară liberali vechi ca să aducă șoșocari să-i pună șef de filială" — termen prin care liderul PSD face trimitere la politicieni proveniți din S.O.S. România, partidul Dianei Șoșoacă, sau din POT.

Nu este un atac izolat. Cu două săptămâni înainte, Grindeanu formulase aceeași acuzație într-o formă aproape identică, susținând că președintele PNL, Ilie Bolojan, „a preluat partidul pe persoană fizică" și că a scos din funcții președinți de filială cu vechime pentru a-i înlocui cu oameni veniți din AUR, POT și S.O.S. România. Exemplul citat atunci în presă a fost cel al senatorului Adrian Peiu, fost membru S.O.S., devenit ulterior președinte al organizației PNL Ialomița.

Blocaj politic și rivalitate în creștere

Declarațiile se înscriu într-o perioadă de tensiune accentuată între foștii parteneri de coaliție, PSD și PNL, pe fondul dificultăților de formare a unui nou guvern. Președintele Nicușor Dan a convocat în mod repetat consultări la Palatul Cotroceni cu liderii fostei coalilții — PSD, PNL, USR, UDMR și Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale — fără ca acestea să ducă, până acum, la un acord clar. Grindeanu a intensificat, în paralel, atacurile publice la adresa liberalilor, numindu-i într-o postare recentă „Brătienii second-hand" și acuzându-i că își construiesc discursul politic exclusiv pe opoziția față de PSD, fără soluții concrete pentru economie.

PNL nu a răspuns punctual, în această intervenție, acuzațiilor legate de „șoșocari", dar disputa dintre cele două partide a continuat și pe alte fronturi, inclusiv printr-un schimb dur de replici pe rețelele sociale între Grindeanu și prim-vicepreședintele PNL, Dan Motreanu, pe tema respectării angajamentelor asumate pentru fondurile din PNRR.