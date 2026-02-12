PSD solicită partenerilor de guvernare să abandoneze politica "simplistă" de austeritate

Social-democraţii menţionează că nu susţin tăieri "otova" ale cheltuielilor de personal, ci mai degrabă introducerea impozitării progresive, cu o diminuare a cotelor pentru cetăţenii cu venituri mici.



"O alternativă la politicile de tăieri 'fără excepţii' este introducerea impozitării progresive, cu o diminuare a cotelor de impozitare pentru cetăţenii cu venituri mici. O astfel de reformă structurală, susţinută de Comisia Europeană, ar echilibra puterea de cumpărare dintre diversele categorii sociale şi ar aduce venituri suplimentare la buget, fără a amplifica inflaţia şi fără a afecta creşterea economiei naţionale", se arată într-un comunicat transmis, joi, de PSD.



Conform acestuia, reducerea cheltuielilor bugetare este necesară, însă Guvernul trebuie să ţină cont de particularităţile diverselor domenii de activitate.



"Tăierea salariilor din sistemul bugetar la grămadă, cu toporul, nu este reformă! Iar PSD nu va susţine o astfel de abordare care poate provoca blocaje grave în sectoarele critice din sistemul bugetar. (...) Introducerea fără discernământ a ideologiei 'fără excepţii' la nivelul întregului sistem de Sănătate poate afecta masiv funcţionarea spitalelor publice din România, cu efecte deosebit de grave asupra vieţii şi sănătăţii cetăţenilor", se explică în comunicatul PSD.



Potrivit social-democraţilor, tăierile "otova" ale cheltuielilor de personal pot determina pierderea fondurilor europene alocate strict pentru asistenţa tehnică acordată pentru proiectele de investiţii cu finanţare europeană.



"Nu în ultimul rând, impunerea unor astfel de reduceri în cazul instituţiilor sau ministerelor care deja au parcurs proceduri ample de reorganizare în lunile precedente le va pune pe acestea în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile de bază în domeniile pe care le gestionează", a transmis PSD.



Social-democraţii invocă cele mai recente date INS şi Eurostat, conform cărora România este "singurul" stat UE în care salariaţii "pierd masiv" din puterea de cumpărare. În ţara noastră s-a înregistrat "cea mai mare prăbuşire" a consumului din ultimii 15 ani, ceea ce a adus economia românească "în pragul recesiunii", a menţionat PSD.



"PSD a avertizat că o majorare a TVA şi a accizelor va determina creşterea inflaţiei şi scăderea consumului, cu efecte negative asupra creşterii economice şi asupra încasărilor la bugetul de stat", se mai arată în comunicatul citat.

AGERPRES