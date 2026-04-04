Alexandru Rafila atacă: „Voiculescu fuge de orice responsabilitate” în scandalul vaccinurilor COVID

Conflict la vârful Ministerului Sănătății: Rafila vs Voiculescu pentru milioane de doze COVID

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a lansat sâmbătă un atac dur la adresa fostului ministru Vlad Voiculescu, acuzându-l că încearcă să transfere responsabilitatea pentru contractele de vaccin COVID încheiate în perioada guvernului Cîțu.

Acuzații și responsabilități

Pe Facebook, Rafila a criticat modul în care Voiculescu gestionează situația:

„Pe lângă incapacitatea de a-și asuma propriile greșeli sau pe cele ale colegei de partid, dr. Ioana Mihăilă, care au aruncat România într-o situație imposibilă, aceea de a fi nevoită să achiziționeze 39 de milioane de doze de vaccin COVID de care nu aveam nevoie, domnul Vlad Voiculescu se tot acoperă cu afirmații neadevărate în spațiul public.”

Fostul ministru a subliniat că Voiculescu „fuge de orice responsabilitate și încearcă să lege situația pe care chiar reprezentanții USR au creat-o de mine și de echipa Ministerului Sănătății”.

Reducerea pierderilor și renegocieri

Rafila a explicat că în mandatul său au fost limitate pierderile prin revânzarea și renegocierea unor doze de vaccin:

„În realitate, în limitele competențelor legale, am reușit să renegociem și să vindem aproximativ 7,5 milioane de doze, ceea ce a redus pierderea României cu circa 150 de milioane de euro. Poate dl. Vlad Voiculescu să răspundă dacă o renegociere ar fi fost posibilă, având în vedere limitările legale care nu ne permit să plătim pentru ceva ce nu primim? Și, în aceste condiții, cât ar fi avut România de plătit?”

Fostul ministru a făcut referire și la semnarea memorandumului din perioada respectivă:

„Dacă USR nu a avut nicio legătură cu această achiziție, de ce apare numele doamnei Ioana Mihăilă pe memorandum?”

Controverse privind vinovăția

Rafila a respins ideea că ar fi responsabil pentru greșelile guvernului Cîțu:

„Depășește orice limită a înțelegerii să fiu considerat vinovat pentru faptul că nu am «reparat» greșeala făcută de guvernul Cîțu și, implicit, de ministrul Sănătății din acele momente, doamna Mihăilă, prin semnarea unui contract. Cu alte cuvinte, ei au semnat contractul fără o logică clară și fără o analiză profesională riguroasă a situației, fără să se consulte cu specialiștii în sănătate publică și tot ei mă acuză că nu am renegociat acel contract.”

El a respins și afirmațiile privind presupusele discuții invocate de Vlad Voiculescu:

„«Discuțiile» pe care le invocă, astăzi, într-o nouă postare, nu au avut loc niciodată, întrucât nu corespund profilului meu moral și profesional. Dacă deține dovezi în acest sens, îl invit să le prezinte organelor de cercetare penală, nu să lanseze informații false în spațiul public, așa cum s-a obișnuit. Este degradant pentru un parlamentar europen și consilier onorific al Președintelui României să recurgă la asemenea tactici, în care moralitatea și adevărul lipsesc cu desăvârșire.”

Răspunsul lui Vlad Voiculescu

Fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu a reacționat tot pe Facebook, susținând că Rafila ar fi cunoscut consecințele financiare ale lipsei unui răspuns la oferta Pfizer:

„Tocmai m-a sunat cineva din Ministerul Sănătății să îmi spună că dl. Rafila știa exact care sunt consecințele pentru România dacă nu va răspunde la oferta Pfizer - că România va plăti sute de milioane de euro în plus - dar s-ar fi lăsat convins de apropiați care îi spuneau: «lasă-l Sandule, e prejudiciul lui Cîțu, cu cât mai mare, cu atât mai bine. N-ai văzut că îl îngroapă și pe Voiculescu deși nu a decis ăla nimic…» Eu sunt șocat, recunosc că îmi e greu să procesez așa ceva.”

