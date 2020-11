Reacții dure la adresa lui Tătaru, care dă vina pe “noi toți”. Ministrul refuză să demisioneze

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat, ieri, că nici nu se gândește la demisie, după tragedia de la Piatra Neamț. Acesta arată că vinovați sunt toți miniștrii Sănătății din ultimii 30 de ani, după ce, anterior, a dat vina pe români, în general, dar mai ales pe mentalitatea de “merge și așa”. Afirmațiile ministrului au scandalizat, la propriu, generând reacții virulente. Președintele Romalimenta, Dragoș Frumosu a scris o scrisoare deschisă, liderul ALDE acuză politica Guvernului, iar Gabriela Firea îi cere lui Nelu Tătaru să-și recunoască eșecul.

“Noi, după 30 de ani, am văzut tot ce a însemnat și această pandemie, adaptarea de la o zi la alta, văzând necesarul sistemului medical și faptul că se întâmplă astfel de tragedii... Ne gândim dacă nu cumva noi cei care am fost în ultimii 30 de ani la Ministerul Sănătății, care am avut putere politică de decizie, noi toți suntem vinovați pentru ceea ce s-a întâmplat la Piatra Neamț. Faptul că mereu ne-am adaptat, am zis că < >, că am adaptat o lege cu peste 1.000 de amendamente, dar nu am făcut o lege nouă, fără să avem o reorganizare a Ministerului Sănătății, fără o reformă a DSP-urilor. Toți ar trebui să ne simțim vinovați și toți miniștrii care am fost aici. Eu sunt de doar 7 luni la Ministerul Sănătății”, declarat, ieri, Nelu Tătaru, după ce a precizat că nu demisionează.

Dragoș Frumosu: “Plecați din viețile noastre!”

Președintele Romalimenta, lider al PPUSL, Dragoș Frumosu, a reacționat pe contul său de socializare, scriind o scrisoare deschisă, în care arată că în spitalele româneşti se moare cu zile. “Sistemul sanitar românesc se zbate într-o criză mult mai profundă de ani de zile (…) Voi, cei care timp de 30 de ani ați condus România, ați gonit medicii din țară împreună cu multe cadre medicale, ați închis spitale și dispensare medicale şi nu aţi luat măsurile necesare la timp. De ce, domnule Tătaru, suntem vinovaţi toţi? De ce sunt vinovaţi oamenii de bună credinţă din ţara asta care îşi fac zi de zi treaba, cinstit şi onest, îşi plătesc corect impozitele aşteptând în schimb să fie trataţi cu respect de indivizi ca dvs., domnule Tătaru? Pentru ce plătim, domnule Tătaru, asigurările de sănătate dacă nu beneficiem de dreptul de a fi tratați? Unde sunt acești bani, unde se regăsește procentul de 1% din producția de alcool plătit pentru sănătate de zeci de ani? (…) De ce nu sunteți vinovaţi voi, toți cei care ați condus această țară și care ați luat măsuri numai împotriva ei și a poporului (PSD, PNL, PNTCD, PD și toate codițele rezultate și reprezentate tot de membri ai acestor partide etc.)? De ce nu este vinovat doar premierul Orban pentru că v-a numit în această funcţie ale cărei responsabilităţi vă depăşesc? De ce nu este vinovat, alături de el, şi preşedintele Iohannis, pentru că v-a validat prezenţa în fruntea acestui minister şi în < >”, scrie Dragoș Frumosu, care conchide că, “dacă vă recunoașteți greșelile, dacă vă iubiți țara, amânați alegerile și plecați din viețile noastre”.

Tăriceanu: Nu, tată! Nu suntem toți vinovați

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, este și mai tranșant. Acesta îi scrie lui Nelu Tătaru: “ Nu, tată, nu toți suntem vinovați! Nu toți suntem miniștri ai sănătății, nu toți am împrumutat 110 miliarde de lei cu promisiunea de a ne lupta cu epidemia, nu toți ne-am pus neamurile și lipitorii de afișe din partid în funcția de manageri de spital! Nu noi am ținut spitalul din Lețcani închis doar ca să puteți voi să-l deschideți după ce candidatul PNL la Consiliul Județean Iași își câștigă scaunul. Dacă nu ați fi pus bețe în roate deschiderii acelui spital, 11 români probabil ar fi astăzi în viață!”.